ノルウェーからの来客に橘紅を紹介する胡詩沢さん（左端）。（２０２５年７月２７日撮影、海口＝新華社配信）

【新華社海口3月24日】中国海南省定安県の次灘村では現在、若手Uターン起業家の胡詩沢（こ・したく）さんの尽力によって、ミカンの皮を乾燥させた中薬材（中国伝統医薬の材料）「橘紅」やマンゴー、発酵酸味スープ「糟粕醋（ザオポーツー）」など多彩な特産品が村を飛び出し、世界が海南を知る「窓口」となっている。

2015年、胡さんは上海の外資系企業を辞して故郷の次灘村に戻った。村で初めての大学生だった胡さんは帰郷前からよく、村の子ども向け英語補習などのボランティア活動をしていた。長くボランティアを続けるうちに、故郷が秘めた発展の可能性を意識するようになり、村で道路整備や小規模零細産業の育成が進むにつれ、胡さんの中でUターン起業の決意が固まっていった。

次灘村の特産品の一つ、橘紅から抽出した精油。（２０２５年９月３日撮影、海口＝新華社記者／張麗芸）

次灘村への帰郷後、胡さんは定安新竹次灘観光旅遊専業合作社（協同組合）を立ち上げ、村の人々を巻き込んで海南橘紅などの特色ある産業の発展に力を注いできた。

これまでにカナダやノルウェー、マレーシア、スウェーデンなど、20以上の国や地域の人が胡さんに招かれて次灘村を訪れ、ボランティアをしながら村おこしの「知恵袋」として活躍してきた。

友人に橘紅を紹介する胡詩沢さん（左）。（２０２５年９月３日撮影、海口＝新華社記者／張麗芸）

胡さんは「村の堆肥プロジェクトにはワシントン大学の学生が協力してくれた。マカオ科技大学のボランティアには、橘紅の砂糖漬け開発のアイデアをもらった。フランス人のポールは、私たちの製品を北京や上海、広州へ広めるのを手伝ってくれた」とここ数年の変化を振り返り、村の発展は世界各地の友人たちが一緒に頑張ってくれたおかげだと話した。

胡さんは、当初の橘紅関連製品から、特産品のラインアップを次々と広げ、地元海南の良いものを丹念に掘り起こし、次灘村を「海南省の特産品のショーケース」とするべく尽力してきた。現在、村では橘紅を中心とした産業に加え、民宿や自然教室も整い、合作社では事業として体験学習も手がけている。夏休みで帰省した際に自然教室のボランティアをしている大学生の胡詩雨（こ・しう）さんは、「私もここで育ったので、村が年々見違えるように変化する様子を見るのは本当にうれしい」と語った。（記者/張麗芸）