安田美沙子、夫＆次男との家族ショットを公開 謝恩会でのママ友ショットにも反響「お美しいママさんばかり」
2児の母でタレントの安田美沙子（43）が、24日までに自身のインスタグラムを更新。次男の幼稚園卒園を報告し、家族ショットや謝恩会での様子を公開した。
【写真】「かわいすぎます」安田美沙子＆夫＆次男との家族ショットや、謝恩会でのママ友ショット
投稿では「無事に、次男が幼稚園を卒園しました」と報告。夫と次男とのフォーマルな家族写真や、まだ幼い次男と「入学」と書かれた看板の前でのショットなど、晴れの日の様子を複数枚披露している。
安田は「私よりもパパが先に泣いた気がする。笑」「夫婦でよく泣きました！笑」と振り返り、家族で感動の時間を過ごしたことをつづった。
また、謝恩会ではママ友と司会を務めたことも明かし、ドレスアップした姿や華やかな集合ショットも公開。親交のある近藤千尋などママ友との写真にも注目が集まっている。
この投稿に対し、ファンからは「卒園おめでとうございます」「これぞ、京美人!!」「着物お似合いですね」「マジこんなママさん綺麗な人ばかりの幼稚園なんてあるんだ！」「本当に素敵なファミリーそしてママかわいすぎます」「こんなお美しいママさんばかりが揃う幼稚園があるんですね！」などの声が寄せられていた。
安田は2014年3月14日にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に第1子となる男児出産を報告、20年2月に第2子男児が誕生した。
【写真】「かわいすぎます」安田美沙子＆夫＆次男との家族ショットや、謝恩会でのママ友ショット
投稿では「無事に、次男が幼稚園を卒園しました」と報告。夫と次男とのフォーマルな家族写真や、まだ幼い次男と「入学」と書かれた看板の前でのショットなど、晴れの日の様子を複数枚披露している。
安田は「私よりもパパが先に泣いた気がする。笑」「夫婦でよく泣きました！笑」と振り返り、家族で感動の時間を過ごしたことをつづった。
この投稿に対し、ファンからは「卒園おめでとうございます」「これぞ、京美人!!」「着物お似合いですね」「マジこんなママさん綺麗な人ばかりの幼稚園なんてあるんだ！」「本当に素敵なファミリーそしてママかわいすぎます」「こんなお美しいママさんばかりが揃う幼稚園があるんですね！」などの声が寄せられていた。
安田は2014年3月14日にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に第1子となる男児出産を報告、20年2月に第2子男児が誕生した。