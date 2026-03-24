現代日本において、生涯を独身で過ごす「おひとりさま」が増加しています。特に興味深いのは、女性の場合は「年収が高くなるほど未婚率が上がる」という傾向があることです。2020年の就業構造基本調査をみると、男性は年収が高くなるほど未婚率が下がり、女性は年収が高くなるほど未婚率が上がることがわかります。かつてのように生活のために結婚する必要がなくなった自立した女性たちが、結婚以外の選択肢を選んでいる結果といえるでしょう。しかし、高収入で自立しているからといって、将来の不安がまったくないわけではありません。今回は、おひとりさま女性の事例から、おひとりさま特有のマネープランのリスクについて解説します。

圧倒的な努力で掴んだ「月収100万円」と「都心のマンション」

ミスズさん（仮名／62歳）は現在、フリーランスのコンサルタントとしてマイペースに働きながら、充実した生活を送っています。しかし、彼女のこれまでの人生は、決して穏やかなものではありませんでした。

ミスズさんの生い立ちは過酷でした。両親の離婚後、母親が心の病を患い、幼少期の多くを養護施設で過ごしました。天涯孤独に近い環境で育った彼女の原動力は、「自分の力で這い上がり、豊かな生活を手に入れる」という強烈なハングリー精神でした。

都内の大手企業へ入社したミスズさんは、誰よりも早く出社し、泥臭い新規開拓もいとわず、休日も自己研鑽に費やしました。圧倒的な仕事量と結果で周囲を黙らせ、「自分の身を守るのは、自分の実力だけ」という執念で異例のスピード出世を果たします。

42歳になったミスズさんは、都心のマンションを約8,000万円で購入。堅実に貯めていた資金2,800万円を頭金にし、残りの約5,000万円で35年の住宅ローンを組みました。当時の月収は100万円（賞与別）で、毎月18万円の返済を背負い、もっと仕事を頑張ろうというやる気に繋がりました。

フリーランスになったワケ

50代目前、会社の評価制度が個人の成績からチームのマネジメント重視へと変わりました。プレイヤーとして稼ぎたいミスズさんは、会社の方針に窮屈さを感じるようになります。

「私の実力と顧客基盤があれば、独立したほうが自由に稼げるはず」自分の実力を信じていたミスズさんは、会社を辞め、起業の道を選びました。

独立当初は順調でした。持ち前の営業力でがむしゃらに働き、会社員時代と同等の収入をキープしていました。しかし独立から5年後、ミスズさんを予期せぬ悲劇が襲います。長年の過労の蓄積と重い更年期障害が重なり、自律神経を大きく乱して倒れてしまったのです。激しい倦怠感でベッドから起き上がれない日々が続きました。

自分が倒れれば、収入はゼロになります。会社員時代のような傷病手当金や有給休暇はありません。収入が途絶えても、マンションのローン引き落しは続きます。「なんとか働かなければ」と焦るほど体調は悪化し、ミスズさんはみるみるうちに貯蓄をすり減らしていきました。「私が頼れるのは自分だけだったのに、その自分が壊れてしまうなんて……」ミスズさんは絶望の淵に立たされました。

マンションを手放して…

しかし、ミスズさんはただでは転びませんでした。「このままでは破産する」と悟り、見栄やプライドを捨てる決断を下します。56歳のとき、マンションを売却したのです。売却益でローン残債をすべて完済し、手元に1,500万円ほどの現金を残すことができました。ミスズさんはその資金を元手に、都心から少し離れた緑の多い郊外に、築古の中小規模なマンションをキャッシュで購入しました。

「住宅ローン」という重圧から解放された途端、ミスズさんの体調は嘘のように回復していきました。現在62歳になったミスズさんは、週に3日だけ、昔からのなじみの顧客のコンサルティングを請け負い、月収20万円ほどで穏やかに暮らしています。住まいの固定費がかからないため、生活には十分な額です。

そんなミスズさんが最近ハマっているのが、「おひとりさま限定のシニアバスツアー」。先日参加した歴史巡りのツアーでは、元教師や小さな喫茶店の元マスターなど、これまでのエリート社会では出会わなかった同世代の人たちと意気投合しました。肩書きや年収の見栄の張り合いが一切ない、純粋な趣味の語り合い。道中のバスで一緒にお弁当を食べ、景色を眺めて笑い合う。

「マンションから夜景を見下ろしていたときより、いま、バスの窓からみんなで見る夕日のほうがずっと綺麗に感じるのよね」

かつて「お金と地位」を鎧にして戦い続けてきたミスズさんはいま、鎧を脱ぎ捨て、心からの笑顔で第二の人生を謳歌しています。

高収入「おひとりさま」に潜む住宅リスクと、手放す勇気

ミスズさんの事例は、どれほど優秀なおひとりさま女性であっても、ライフプランにおける「決定的なリスク」を見誤ると危機に陥ることを示しています。同時に、軌道修正の決断がいかに人生を救うかという素晴らしい成功例でもあります。

おひとりさまのマネープランにおいて最も注意すべきは、「住宅の問題」と「老後の問題」です。ミスズさんのように、高収入を前提に多額の「住宅ローン」を組むことは、人生に巨大な固定費を背負い込むことを意味します。ダブルインカムであれば、一方が病気になってもカバーできるリスクヘッジが効いていますが、おひとりさまの場合は「自分の健康＝世帯の唯一の資本」です。収入が途絶えた途端に家計が破綻する危険性を孕んでいるのです。

特に、会社員というセーフティネットを手放して独立を選ぶ場合、多額のローンは致命傷になりかねません。年齢とともに健康リスクは確実に上がるため、おひとりさまのライフプランには、もしものときの十分な備えが不可欠です。

ミスズさんは、破綻してしまう前にマンションを手放し、ローンという負債をゼロにするという損切りができました。若いころの資産形成が結果的に彼女のピンチを救い、老後の住居費をなくすことに成功したのです。ミスズさんのように、ライフステージや健康状態の変化に合わせて柔軟に生活をダウンサイジングできる「手放す勇気」こそが、老後を笑顔で豊かに生き抜くための防衛策となるのではないでしょうか。