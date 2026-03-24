パンをかじった瞬間、前歯が欠けてしまった―。そんなハプニングをおさめた動画がTikTokに投稿され、221万回以上再生されました。「歯より硬いパンってなに」とコメントを添えて公開された前歯の欠けた動画には、驚きの声が多数寄せられました。



【写真】パンをかじった後、口を開けてみたら……！

投稿したのは、ドイツ在住の依田怜大さん（@ldesu_921）。パンをかじった瞬間、「想像以上の衝撃があった」と振り返ります。



「最初はガリっと音がして、『なんの音だ？』と思って舌で確認したところ、前歯に隙間ができてしまっていて…。冷や汗が止まらなくなるほどパニックになりました」



オリンピック出場を目指してサッカーチームでプレイをしている依田さん。今回のエピソードについて、ドイツでの周囲の反応は意外とあっさりしたものだったそうです。



「僕が食べたのはフランスパンのバゲットのようなもので、1週間に一度食べるか食べないかくらいのものでした。みんなに話してもそこまで深く捉えていなくて、『ドンマイ』くらいでしたね。実は、自分もこの状況をどこか楽しんでいました」



欠けてしまった歯について、現在は無事に治療を終え、元に戻っているとのこと。



「歯が欠けたことがわかった瞬間は、とにかくいつ治すかを考えていました。歯が欠けた1週間後にちょうど日本へ一時帰国する予定があったので、日本へ到着した日にすぐに歯医者へ行って治療しました。無事に、今は普通の歯に戻っています」



これからも依田さんの異国での生活は続きます。



「お腹が空いているときに、もしそこに同じパンしかなかった場合は、ぜひリベンジさせていただきたいなと思っています！ これでまたパンを食べて歯が欠けたら、それはそれで面白いなと（笑）。とはいえ、ドイツで治療するのは大変だと思うので、もう歯が欠けないように細心の注意を払いながら生活していきたいと思います」