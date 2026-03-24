カテゴリー内で50％以上のシェアを獲得したモデルも

トヨタのポーランド法人は2026年3月6日、欧州トヨタの商用車部門である「トヨタプロフェッショナル」シリーズについて、2026年1-2月期の販売が好調であると発表しました。

2026年1月から2月末までに3つの商用バンシリーズで合計2438台が登録されたといいます。

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東欧・ポーランドでは現在、トヨタプロフェッショナルシリーズ4モデルを販売しています。

小型商用バンおよびハイトワゴン・3列シートミニバンの「プロエースシティ」、日本では「ハイエース」クラスに相当する中型商用バン及びミニバンの「プロエース」、大型バン「プロエースマックス」が用意されるほか、ピックアップトラック「ハイラックス」もラインナップします。

2026年1-2月期において、トヨタプロフェッショナルシリーズはポーランドの商用車市場でトップ10に3つのモデルをランクインさせました。

その内訳は、2位のプロエースシティ（1276台）を筆頭に、8位にプロエースマックス（555台）、9位にプロエース（537台）となっています。

プロエースシティは、小型商用車セグメントにおいて35.6％のシェアを確保するトップクラスの地位を保っており、なかでも2026年1-2月期は前年同期比15.7％の伸びを示しています。

なかでもBEV（バッテリーEV：電気自動車）版の「プロエースシティ エレクトリック」は、カテゴリー内で54.4％と圧倒的なシェアを獲得しています。

プロエースは、ポーランドのMDV（Medium-Duty Vehicle：中型商用車）セグメントにおいて3位（シェア16.4％）にランクインしました。

プロエースマックスは、もっとも競争が激しいというHDV（Heavy-Duty Vehicles：大型商用車）セグメントにおいて、10.1％のシェアを獲得しています。

このほかハイラックスは、ピックアップトラックカテゴリーにおいて9.6％のシェアを確保し、2026年1-2月期は70台が登録されました。