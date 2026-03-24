「それがどうした！」残酷なタイミングで安藤が不参加、南野、久保、遠藤らも不在…嘆いても仕方ない中で試されるのは──【日本代表】
残酷なタイミングで日本代表活動に不参加。FCザンクトパウリ在籍の安藤智哉が怪我を理由に招集辞退を決断した。
昨年12月に南野拓実が左膝前十字靭帯断裂の大怪我をした後も、久保建英、遠藤航、長友佑都らが次々と負傷。そして今回の安藤の離脱である。
まるで呪われているかのように、怪我人に苦しめられている日本代表。ただ、サッカーに怪我が付き物という事実を見逃してはいけない。相手ありきで接触プレーが頻繁に起きるサッカーは選手の身にも何が起こるか分からないスポーツだ。
負傷者の離脱を悔やんでいても仕方ない。今回で言えば、一番悔しい思いをしているのは安藤本人だ。むしろ、ワールドカップ本番でなくて良かったとポジティブに捉えるべきだろう。
チームに目を移せば、CBに故障者が続出した中で鈴木淳之介というニューパワーが台頭してきたケースがある。３月の連戦はそんなニューパワーを見定める絶好の機会でもあり、重要なのは捉え方だ。
南野が、久保が、遠藤らもいない。それがどうした! ワールドカップ優勝を宣言した時から、こうした想定も考えて森保一監督はチーム作りをしてきたはずだ。
ワールドカップ本大会ではどのチームにも大なり小なりアクシデントが起きる。それを乗り越えて総合力を遺憾なく発揮した国が頂点に辿り着くだろう。
まずは３月の連戦、“誰が欠けても戦えるチーム”であることを森保ジャパンは証明したい。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
昨年12月に南野拓実が左膝前十字靭帯断裂の大怪我をした後も、久保建英、遠藤航、長友佑都らが次々と負傷。そして今回の安藤の離脱である。
まるで呪われているかのように、怪我人に苦しめられている日本代表。ただ、サッカーに怪我が付き物という事実を見逃してはいけない。相手ありきで接触プレーが頻繁に起きるサッカーは選手の身にも何が起こるか分からないスポーツだ。
チームに目を移せば、CBに故障者が続出した中で鈴木淳之介というニューパワーが台頭してきたケースがある。３月の連戦はそんなニューパワーを見定める絶好の機会でもあり、重要なのは捉え方だ。
南野が、久保が、遠藤らもいない。それがどうした! ワールドカップ優勝を宣言した時から、こうした想定も考えて森保一監督はチーム作りをしてきたはずだ。
ワールドカップ本大会ではどのチームにも大なり小なりアクシデントが起きる。それを乗り越えて総合力を遺憾なく発揮した国が頂点に辿り着くだろう。
まずは３月の連戦、“誰が欠けても戦えるチーム”であることを森保ジャパンは証明したい。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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