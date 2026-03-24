「それがどうした！」残酷なタイミングで安藤が不参加、南野、久保、遠藤らも不在…嘆いても仕方ない中で試されるのは──【日本代表】

「それがどうした！」残酷なタイミングで安藤が不参加、南野、久保、遠藤らも不在…嘆いても仕方ない中で試されるのは──【日本代表】