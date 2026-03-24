米タレントで実業家のキム・カーダシアン（45）が、熱愛が取り沙汰される自動車レースF1ドライバーのルイス・ハミルトン（41）と東京でデートする姿がキャッチされた。

米オンラインメディアTMZは、2月に公の場でのツーショットが初めて目撃されたばかりの2人はプライベートの休暇で東京を訪れていると伝えている。

ハミルトンは今週末に鈴鹿サーキットで行われるF1日本グランプリへの出場を控えており、カーダシアンが会場に姿を見せるのか注目されるが、多忙を極めることから具体的な予定は明らかになっていないと伝えている。

SNSには、目撃したファンが撮影したカーダシアンとハミルトンが仲むつまじく街中を歩く動画が投稿されている。2人は手をつないでいるわけではないが、満面の笑みを浮かべて後ろを振り返っており、楽しそうな様子が伺える。また、別の投稿ではカーダシアンの息子とハミルトンが買い物する様子も確認できる。

米Usウィークリー誌は、カーダシアンは元夫でラッパーのカニエ・ウェストとの間の4人の子どものうち少なくとも下の3人の子どもたちを連れて来日していると伝えている。音楽活動もしている長女ノースが同行しているかどうかは分かっていない。また、カーダシアンの妹クロエも自身の2人の子どもを連れて来日しているとの情報もあり、桜の季節に合わせて家族で来日した可能性もある。

米カリフォルニア州で行われた米プロフットボールリーグ（NFL）王者決定戦スーパーボウルをそろって現地観戦する姿がキャッチされて以降、2人の関係がメディアの注目を集めている。米コロラド州アスペンや英国などでも密会していたと伝えられており、交際宣言が飛び出すのか注目されている。（千歳香奈子通信員）