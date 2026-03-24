西武・西口文也監督は２４日、開幕戦となる２７日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）の先発を８年目右腕の渡辺勇太朗に託すことを明かした。

この日、埼玉・所沢市の狭山不動尊で行われた必勝祈願の後、取材に応じた西口監督が「開幕投手は渡辺勇太朗で」と公表した。開幕投手は１２球団で唯一、西武が未発表だったが３月上旬、指揮官が渡辺に「開幕、勇太朗で行くから」と告げたという。候補にも挙がっていた隅田がＷＢＣに選出。西口監督は「隅田がＷＢＣに行ってなかったら隅田にしようと思っていたんですけど、隅田が行った時点で勇太朗にしようと決めてました」と舞台裏を披露。オープン戦３試合で１勝０敗、防御率１・３８と順調に調整してきた渡辺も初めて大役を託されて「スミゃん（隅田）がＷＢＣ決まった時点で僕の可能性は高いのかなと思っていたので、ある程度予想通りというか、『よし』という感じでした」と心境を明かした。

指揮官はさらに第２戦の先発に武内、第３戦の先発に平良を託すと公表。武内が「勇太朗さんに続けられるように頑張ります」と言葉を弾ませると、平良は「きょうは不動明王と目が合ったので、勝てると思います」とジョークまじりに抱負を口にした。「この３人を見ていると本当にワクワクしています」と西口監督。その先陣を切る渡辺は「チームを含めて勢いをつけられるような投球をしたいです」と力強く誓った。