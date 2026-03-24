イラン議員が交渉拒否でドル買い再開、原油先物92ドル サウジも参戦か イラン議員が交渉拒否でドル買い再開、原油先物92ドル サウジも参戦か

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イラン議員が交渉拒否でドル買い再開、原油先物92ドル サウジも参戦か



有事のドル買いが再開、豪ドルは対ドルで0.6%下げている。やや円買いも見られるためドル円の上値は重い。時間外でNY原油が1バレル＝92ドルをつけた。ダウは一時300ドル下げ、NY金は下げ幅を拡大。米債利回りは上昇している。日経平均などアジア株は上げ幅を縮小、欧州株先物は下落して始まっている。



トランプの「TACO」も虚しくイラン議員が交渉を否定したことでムードは再び悪化。



イランの議員はトランプ米大統領との交渉を拒否。嘘つきで人間性も良心のかけらもない人と交渉するつもりないと明言。ホルムズ海峡を以前の状態に戻すつもりはないとしている。



イランは湾岸諸国に対する攻撃を継続しているほか、イスラエル首相がイラン攻撃継続を表明。さらに、サウジアラビアの忍耐が限界に達したようで米国のイラン攻撃に参加する方向だとの報道も伝わっており、戦争拡大が懸念される。

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