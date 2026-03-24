人気の「森永ビスケット」 製造現場の様子を紹介するショート動画が、森永製菓公式YouTubeアカウントにて公開されています。親しまれているおやつは、一体どのような工程で作られているのでしょうか。



注目の製造過程が、その生地づくりから焼成、パッケージ工程までの一連の流れを、30秒以内のショート動画で紹介されています。年間13億枚以上を焼き上げるという「森永ビスケット」シリーズの生産現場で、ビスケットが次々と作られていく様子を、映像で観る・知ることができます。



同ビスケットにはいくつか種類がありますが、ここでは代表的な3商品「マリー」「ムーンライト」「チョイス」が登場。それぞれの製造工程を紹介する3本と、その内容をまとめた総集編の計4本が同時公開されています。なお、ショート動画は、Instagramでも公開されています。



普段口にはしているけれど、目にすることはできないビスケット製造の裏側を、コンパクトに分かりやすくまとめたショート動画集。観るとなんだか食べたくなるようなワクワクする動画に注目です。



■森永ビスケット工場見学動画

マリー：https://youtube.com/shorts/RnUoDpRPVfI

ムーンライト：https://youtube.com/shorts/7Q4Z4kZSvU4

チョイス：https://youtube.com/shorts/aVBvE4PrHHA

総集編：https://youtube.com/shorts/CMM8dzng8S4