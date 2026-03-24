「選抜高校野球・１回戦、大阪桐蔭４−０熊本工」（２４日、甲子園球場）

９年ぶり２２度目の出場となった熊本工はセンバツでは０７年大会以来１９年ぶりの初戦突破はならなかった。

先発の堤が初回に１点を失ったものの、その後は強打の大阪桐蔭打線を二回から七回まで安打を許さない力投。しかし、八回に４本の安打を許し、２点を失った。

打線は５回まで大阪桐蔭先発の川本の前に無安打。六回に２死から２番前高が初安打となる左安打を放つと、続く山口が死球で２死一、二塁を作ったが、４番が井藤を遊飛に倒れた。七回は先頭の中村が二塁打で絶好機を作ったが、１死三塁から７番古賀がスクイズを決められず空振り三振、８番山岡が二飛に打ち取られた。川本に１４三振で完封を許した。

試合後、田島監督は「終わってみたらやっぱり力負けだったのかなと。想像以上に川本君の球がきていた。高めは打てないと思って、ベルトより下ということを練習では徹底したが、いざ本番になると高いボールにも手を出してしまった」と振り返った。