羽鳥アナ、『モーニングショー』生放送中に呼びかけ「急いでください！」「あと7分です」
フリーアナウンサー羽鳥慎一（54）が、24日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。ライブ中継に写った人に「急いでください！」などと呼びかけた。
【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子
気象予報士の片岡信和氏がスタジオに登場し、「現在の東京・千鳥ヶ淵の様子ご覧ください」とライブ映像を紹介。「少しずつ何輪か咲き始めてるんです」と美しい景色を伝え、テロップでは「都心の空 絶好のお花見日和」と表示された。続けて「そして今日はこの後、法政大学の卒業式が9時45分に始まるということなんですね」と伝えた。
この時の時刻は9時38分。あと7分で式が始まることから、羽鳥アナが「ほう…。今歩いている人は、ギリアウトだな」と説明。片岡氏が「そうですね…まあゆっくりね、記念写真を撮っている方もいますね」と話すが、羽鳥アナは「急いでください！」「あと7分です」などと呼びかけ。ついに片岡氏も乗っかり「間に合うといいですね」と共感した。
するとジャーナリストの玉川徹氏（63）も「歩いてちゃだめだよね、走ったほうがいいよね」と、ここからの距離を想定してアドバイス。羽鳥アナが「そうですね、ここから7分はちょっとキツイ…」とつぶやくと、片岡氏が「できれば急いでほしいんですけれども、おめでとうございます」と卒業を祝福した。
【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子
気象予報士の片岡信和氏がスタジオに登場し、「現在の東京・千鳥ヶ淵の様子ご覧ください」とライブ映像を紹介。「少しずつ何輪か咲き始めてるんです」と美しい景色を伝え、テロップでは「都心の空 絶好のお花見日和」と表示された。続けて「そして今日はこの後、法政大学の卒業式が9時45分に始まるということなんですね」と伝えた。
するとジャーナリストの玉川徹氏（63）も「歩いてちゃだめだよね、走ったほうがいいよね」と、ここからの距離を想定してアドバイス。羽鳥アナが「そうですね、ここから7分はちょっとキツイ…」とつぶやくと、片岡氏が「できれば急いでほしいんですけれども、おめでとうございます」と卒業を祝福した。