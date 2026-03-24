サイバーセキュリティクラウド<4493.T>が大幅反発している。２３日の取引終了後に、総務省が推進するサイバーセキュリティー能力構築支援の一環として実施されたプログラムで、ＡＳＥＡＮ各国政府機関・重要インフラ関係者向けのクラウドセキュリティー研修を担当したと発表しており、好材料視されている。



同研修は、日本政府がＡＳＥＡＮ地域のサイバーセキュリティー能力の向上を目的に設立を支援した人材育成拠点で、タイ・バンコクに設置された日ＡＳＥＡＮサイバーセキュリティー能力構築センター（ＡＪＣＣＢＣ）で開催。各国のサイバーセキュリティー実務者などを対象に、クラウドセキュリティーの基本的な考え方から実務における運用ポイントまで実践的な内容を共有した。



出所：MINKABU PRESS