ギフティ<4449.T>が３日ぶりに反発している。この日、２５年度の補正予算で追加・拡充された「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（重点支援地方交付金）」を活用した、生活者支援施策において、全国１１自治体の対象事業に採択されたと発表しており、好材料視されている。



自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「ｅ街プラットフォーム」やデジタルギフトを活用した法人・自治体向けサービス「ｇｉｆｔｅｅ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ」を提供する。また、この日時点で全国の約２８０の自治体から問い合わせが来ており、今後も採択した自治体で順次サービス提供を行う予定としている。



出所：MINKABU PRESS