「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１１時現在で、オリエンタルランド<4661.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でＯＬＣは３日ぶり反発。東京ディズニーリゾートを運営する同社は高い人気を背景にコロナ禍からＶ字回復を遂げ、インバウンド需要も取り込みながら業績を拡大。２５年３月期には売上高、営業利益とも過去最高を更新した。ただ、続く２６年３月期については増収を確保する一方で、人件費など販管費の増加が重荷となり利益は減少する見通し。株価の面ではここ数年下げ基調が続いており、足もとは昨年来安値圏で冴えない動きに。きょうは全体堅調地合いのなか上昇に転じているものの、目先売りを予想する向きは多いようだ。



出所：MINKABU PRESS