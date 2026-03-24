讃岐GK松原快晟が地域リーグへ期限付き移籍「これからのサッカー人生を考えた」
カマタマーレ讃岐は24日、GK松原快晟(21)がEDO ALL UNITED(関東1部)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年12月31日までとしている。
松原は讃岐のアカデミー出身で今季は1試合に出場した。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「今回、EDO ALL UNITEDに期限付き移籍することになりました。自分自身のこれからのサッカー人生を考えた時にこの決断に至りました。EDO ALL UNITEDが今シーズン目標としているJFL昇格は決して簡単ではなく、関東リーグも難しいリーグではありますが、必ずチームの力になってきます!」
「この大好きな、チーム、街、うどんから離れるのは寂しいですが、自分のチャントにあるように讃岐の誇りとなれるように頑張ってきます!行ってきます!」
松原は讃岐のアカデミー出身で今季は1試合に出場した。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「今回、EDO ALL UNITEDに期限付き移籍することになりました。自分自身のこれからのサッカー人生を考えた時にこの決断に至りました。EDO ALL UNITEDが今シーズン目標としているJFL昇格は決して簡単ではなく、関東リーグも難しいリーグではありますが、必ずチームの力になってきます!」
「この大好きな、チーム、街、うどんから離れるのは寂しいですが、自分のチャントにあるように讃岐の誇りとなれるように頑張ってきます!行ってきます!」