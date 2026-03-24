写真集『ー・・』より

朝日新聞出版は3月24日（火）、第50回「木村伊兵衛写真賞」の受賞者が茺本奏氏に決まったと発表した。

同賞は、故・木村伊兵衛氏の業績を記念して1975年に創設された写真賞。各年に優れた作品を発表した新人写真家を対象とし、写真関係者からのアンケートによって推薦された候補者の中から、選考会を経て決定される。受賞した茺本氏には賞状と賞牌（しょうはい）、副賞100万円が贈られる。

今回の対象作となったのは、写真集『－・・（チョー タン タン）』と同名の展示。

茺本氏は2000年神奈川県生まれ。人や物や土地が持つ「記憶」をテーマに、ミクストメディアの手法を導入した制作を行っている。受賞作は、第二次世界大戦の終戦間際、横須賀・野比海岸などで訓練をした「伏龍」特攻隊の元隊員が綴った体験記を手掛かりに、撮影とフィールドレコーディングをした音と光のインスタレーションとして2025年に発表された。

受賞作品展は、ソニーイメージングギャラリー銀座（東京）にて開催される。期間は4月24日（金）から5月7日（木）まで。

茺本奏さん（写真／佐藤創紀 朝日新聞出版写真映像部）

「―・・」展でのインスタレーションのようす

写真集『―・・』より