レシピを探す手間が激減！メモも書ける「自分専用レシピカタログ」の作り方
【画像を見る】こんなに便利！レタスクラブWEB「マイページ登録」でできること3つ
皆さん、こんにちは。レタス山みどりです。毎日のごはん作り、たいへんですよね。きょうは皆さんに、レタスクラブWEBを使って、ごはん作りがちょっとラクになる方法をご紹介します！
■Q．きょうの夜ごはんどうしよう…。サイトを見てもレシピがたくさんで選べない〜
「こだわり検索」ボタンを押せば、調理時間、主菜や副菜をはじめ、和食などのジャンルも選択でき、今知りたいおすすめレシピをピンポイントでご紹介！ カロリーや塩分控えめなども選べてダイエットや健康に気を遣っている方にも役立ちます。
トップページ⇒レシピ⇒こだわり検索
■Q．忙しい毎日、献立を考える余力なし…
A．「夕飯の献立カレンダー」なら主菜・副菜をセットで紹介！
毎月「平日5日×4週間」の20日分の献立を掲載中！ 旬の食材を使い、主菜・副菜をセットで紹介しているのでむだな買い物が減って、考えるストレスもなくなり一石二鳥！
トップページ⇒レシピ⇒夕飯の献立カレンダー
■さらに便利！「マイページ」に登録するとオリジナルレシピカタログが作れる！
■Q．「マイページ」※ってどんなことができるの？
※「マイページ」の使用には、会員登録（下記参照）が必要です。
A．大きく３つの便利機能があるよ！
マイページでできること1▷お気に入りレシピが登録できる！
レシピページで見つけて気に入ったレシピをお気に入り登録すれば、また作りたいと思ったときに探す手間なく、すぐにレシピを見ることが可能。
メモ機能もあるので、作っていて気になったこと（2人分から4人分に分量を変えるなど）があればメモをしておくといつでも振り返れます。
マイページでできること2▷集めたお気に入りレシピをフォルダ分けで管理
登録したレシピが増えてきたら、自分好みにカスタマイズ！ 「子供のお気に入りレシピ」、「パーティー用レシピ」、「ダイエット用レシピ」など、シーンや用途に合わせてフォルダ分けできます。
マイページでできること3▷好きな献立を集めてオリジナル献立リストが作れる！
夕飯の献立カレンダーの中から、気に入ったものは「お気に入り献立」に登録を。自分や家族の好みだけまとめた、オリジナル献立カレンダーを作ることができます。
■マイページが作れるようになる「会員登録の方法」
登録はとっても簡単！[ 無料です！]
トップページから、会員ページへ進み、新規会員登録を行なうだけ。
1．トップページ上部のアイコンを押す
2．「新規会員登録」から必要事項を記入するだけ！
メールアドレスやパスワードを登録すればすぐに使用可能になります。
※個人情報のお取り扱いについてはサイト内「プライバシーポリシー」をご確認ください。
※画像はすべてイメージです。
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メモの追加ができたり、自分で作成したカテゴリ毎にフォルダを分けて管理できたりするので、レシピを検索している時間がぐ〜んと短縮♪ レタスクラブWEBのオリジナルレシピカタログをぜひ活用してみてください！
イラスト／ちょっ子
文＝徳永陽子