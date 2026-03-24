24日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比394.93円（0.77％）高の5万1910.42円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1481、値下がりは80、変わらずは17と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。



日経平均プラス寄与度トップは東京海上 <8766>で、日経平均を50.14円押し上げ。次いで東エレク <8035>が49.14円、フジクラ <5803>が25.07円、アステラス <4503>が18.47円、三井物 <8031>が18.38円と続いた。



マイナス寄与度は102.95円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が53.75円、ＴＤＫ <6762>が14.54円、コナミＧ <9766>が11.36円、ＳＢＧ <9984>が7.22円と並んだ。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落はその他製品の1業種のみ。値上がり率1位は保険で、以下、石油・石炭、卸売、不動産、ガラス・土石、非鉄金属と続いた。



株探ニュース

