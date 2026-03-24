24日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比37.4％減の2610億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.5％減の1846億円だった。



個別ではＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> 、ＮＺＡＭ 全世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <537A> 、グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> 、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> など7銘柄が新安値。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 日経平均高配当株５０ <531A> が7.91％高、ＮＡＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ高配当４０ <532A> が7.50％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が7.47％高、ＮＥＸＴ 金融 <1632> が6.62％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が5.96％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> は18.55％安、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> は18.31％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は13.34％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は8.82％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は8.56％安と大幅に下落した。



日経平均株価が394円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金962億円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1108億2900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が241億2500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が179億3400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が170億300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が79億4400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が59億3300万円の売買代金となった。



株探ニュース

