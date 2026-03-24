連載「ベースボールの現在地」 英国野球の今【後編】

「THE ANSWER」では、ベネズエラの優勝で幕を閉じたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開。イギリス（英国）代表は2大会連続2度目の本戦出場を果たし、1次ラウンド・プールBで1勝3敗の成績を残した。“野球不毛の地”の印象がある英国のリアルな野球事情を、マイアミで現地取材していた英国人記者に聞いた。【後編】（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久真大）

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2大会連続の本戦出場を果たし、1次ラウンドで1勝を挙げた英国。だがそのロースターを見れば、大半が英国にルーツを持つ米国籍選手だ。「完全に自国育ちのチームを作ることは多くのヨーロッパ諸国が15年から35年かけて取り組んでいるプロセスです」。英専門サイト「エクストラ・イニングUK」を運営するガブリエル・フィドラー記者は現状をこう説明する。

「米国やベネズエラがあれだけ強いのは、国中にアカデミーがあり、元メジャーリーガーから学べる環境があるからです。ヨーロッパにはそうした施設はどこにもありません。きちんとした国立アカデミーや国内に常駐するフルタイムの代表コーチがいる国もごく一部です。ゼロから築き上げるには膨大な時間がかかります」

欧州の中では、チェコが自国出身の選手を中心に本戦に2大会連続で進出した例がある。「チェコも今のレベルに達するまで10〜15年、準備期間を含めればもっと長くかかっています。本当に長い時間がかかるんです」。英国もイタリア、フランス、スペイン、ドイツなどとともに国内の環境整備を進めているが、「インフラが根本的に足りません」というのが実情だ。

「マイナーリーグの施設に相当する質の球場は1つありますが、それを除けば常設の施設やアカデミー、次世代を指導する常駐のコーチ陣はほとんどいません」

それでも本戦初出場・初勝利を飾った2023年WBCで分配金を獲得。施設の整備や改修、代表チーム強化に充てられる資金を得たこともあり、少しずつ道が切り拓かれつつある。

「ようやくそこに向かい始めています。最近アカデミーの土台が整いました。アカデミーの始まりとなるプログラムが立ち上がったばかりなんです。より地域に密着したトレーニングも始まっていますし、代表チームの首脳陣の中にはメジャーリーグの球団に所属している人たちもいます。彼らはオフには英国で指導をするなど貢献してくれています。私たちは着実に歩みを進めているんです」

日本は野球発展に「どの国よりも貢献している」

英国のような国で野球を発展させるために、“野球先進国”日本にできる役割はあるのか。フィドラー記者に聞くと、「日本は地球上のどの国よりも世界の野球のために貢献していると思います」と返ってきた。「特にJICA（国際協力機構）を通じてですね」。JICAは2016年からNPBと連携し、アフリカや東南アジアなど世界各地の開発途上国で、野球の普及や振興に努めてきた。

「私の考えでは、日本は純粋な野球愛のために世界の野球発展を支援しようと最も積極的に動いている国です。MLBは世界中に新しいファン層を作ろうとしていますが、それはMLBを見る人を増やすことが目的。ブルキナファソに施設を建てたり、南スーダンでチームを作ったり、タンザニアで甲子園トーナメントを作ったりするような日本の活動とは意味合いが違いますよね」

JICAの普及活動を興味深く追ってきたという同記者は「もっと日本と英国野球の繋がりができれば素晴らしいこと」と期待する。

今大会、かつて英国領だったナイジェリア出身の父を持つ水谷瞬外野手（日本ハム）を英国代表に呼べないか画策する動きがあったと報じられている。実現することはなかったが、「彼のようなアングロ・ジャパニーズが英国代表でプレーしてくれることを心から願っていました。英国代表が日本と繋がりを持ち、日本に新しい友人ができ、その絆を深められたら最高ですから」と同記者は言う。

一方で、実は英国の野球界にはすでに日本との重要な繋がりがあるという。

「国内リーグを9連覇している英国最強の『ロンドン・メッツ』というチームがありますが、そのチームが対戦を恐れる日本人投手がいるんです。彼は毎年のようにリーグ一の成績を残しています。他にもNBLでプレーしている日本人選手がたくさんいます。だからすでにちょっとした繋がりはあるんです。もっと多くの人がこれに気づいて、日本とチェコのような友情が生まれたら最高です」

成人の競技人口は約3500人。とても野球が盛んな国とは言えない。だがそこにも地道に土を耕し、種をまく人たちがいる。20年、30年、あるいはもっと先の話かもしれないが、どんな花を咲かせるのか楽しみに待ちたい。

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第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラの初優勝で幕を閉じた。2006年に第1回が行われてから20年、過去3回優勝した日本の強さが世界に認められる一方、国際大会を通じて世界の野球の距離は着実に縮まってきている。「THE ANSWER」では大会期間中「ベースボールの現在地」と題し、選手やスタッフが“国際野球”に挑む思いを伝える。他の種目と競技人口を比較すれば、マイナーと言われることもある野球。ただ世界中に、このゲームを愛する人がいる。注目される数年に一度の機会だからこそ、世界の野球の今を知り、ともに未来を考えるきっかけを作る。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）