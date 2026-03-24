ETF売買代金ランキング＝24日前引け
24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 96200 -37.6 44700
２. <1357> 日経Ｄインバ 24125 -17.8 5187
３. <1360> 日経ベア２ 17934 -2.5 127.4
４. <1321> 野村日経平均 17003 -47.7 53960
５. <1540> 純金信託 12110 -41.5 20635
６. <1306> 野村東証指数 8250 5.4 3718.0
７. <1458> 楽天Ｗブル 7944 -26.8 53150
８. <1579> 日経ブル２ 5933 -45.3 481.4
９. <1671> ＷＴＩ原油 5583 -26.8 4852
10. <1542> 純銀信託 4111 -48.9 29745
11. <1329> ｉＳ日経 3390 -58.7 5369
12. <2038> 原油先Ｗブル 3194 60.4 2800
13. <1568> ＴＰＸブル 2753 -50.1 755.1
14. <1358> 上場日経２倍 2601 125.8 85120
15. <2036> 金先物Ｗブル 2352 -53.4 169150
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 2170 -30.7 363.0
17. <1326> ＳＰＤＲ 2093 -71.5 63440
18. <314A> ｉＳゴールド 2026 -51.1 326.9
19. <1330> 上場日経平均 1929 -43.5 54030
20. <1459> 楽天Ｗベア 1856 -29.9 210
21. <1308> 上場東証指数 1705 38.5 3673
22. <1356> ＴＰＸベア２ 1543 -16.2 152.1
23. <1320> ｉＦ日経年１ 1514 -52.0 53760
24. <2644> ＧＸ半導日株 1433 -61.7 3005
25. <1699> 野村原油 1412 82.4 587.2
26. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1198 140.1 29905
27. <1328> 野村金連動 1128 -62.6 16375
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1120 -23.4 68580
29. <1489> 日経高配５０ 1065 -78.4 3068
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 907 17.6 706.9
31. <1305> ｉＦＴＰ年１ 823 -9.8 3759.0
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 726 -63.2 2093.0
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 726 91.6 51970
34. <513A> ＧＸ防衛日株 692 -22.9 875
35. <1571> 日経インバ 681 -19.1 396
36. <1346> ＭＸ２２５ 670 -51.3 53640
37. <1545> 野村ナスＨ無 648 20.0 38570
38. <1541> 純プラ信託 540 -45.9 8568
39. <1655> ｉＳ米国株 525 -44.2 748.4
40. <200A> 野村日半導 525 -72.2 2964
41. <1367> ｉＦＴＰＷブ 502 -23.2 58290
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 488 -68.3 11845
43. <1348> ＭＸトピクス 460 45.6 3670
44. <1678> 野村インド株 449 41.2 305.4
45. <2569> 上場ＮＱヘ有 415 538.5 3554
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 413 -47.0 1059
47. <1615> 野村東証銀行 399 -69.6 563.4
48. <2244> ＧＸＵテック 392 0.8 2916
49. <1398> ＳＭＤリート 359 -88.2 1978.0
50. <1369> Ｏｎｅ２２５ 339 -67.2 52110
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 96200 -37.6 44700
２. <1357> 日経Ｄインバ 24125 -17.8 5187
３. <1360> 日経ベア２ 17934 -2.5 127.4
４. <1321> 野村日経平均 17003 -47.7 53960
５. <1540> 純金信託 12110 -41.5 20635
６. <1306> 野村東証指数 8250 5.4 3718.0
７. <1458> 楽天Ｗブル 7944 -26.8 53150
８. <1579> 日経ブル２ 5933 -45.3 481.4
９. <1671> ＷＴＩ原油 5583 -26.8 4852
10. <1542> 純銀信託 4111 -48.9 29745
11. <1329> ｉＳ日経 3390 -58.7 5369
12. <2038> 原油先Ｗブル 3194 60.4 2800
13. <1568> ＴＰＸブル 2753 -50.1 755.1
14. <1358> 上場日経２倍 2601 125.8 85120
15. <2036> 金先物Ｗブル 2352 -53.4 169150
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 2170 -30.7 363.0
17. <1326> ＳＰＤＲ 2093 -71.5 63440
18. <314A> ｉＳゴールド 2026 -51.1 326.9
19. <1330> 上場日経平均 1929 -43.5 54030
20. <1459> 楽天Ｗベア 1856 -29.9 210
21. <1308> 上場東証指数 1705 38.5 3673
22. <1356> ＴＰＸベア２ 1543 -16.2 152.1
23. <1320> ｉＦ日経年１ 1514 -52.0 53760
24. <2644> ＧＸ半導日株 1433 -61.7 3005
25. <1699> 野村原油 1412 82.4 587.2
26. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1198 140.1 29905
27. <1328> 野村金連動 1128 -62.6 16375
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1120 -23.4 68580
29. <1489> 日経高配５０ 1065 -78.4 3068
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 907 17.6 706.9
31. <1305> ｉＦＴＰ年１ 823 -9.8 3759.0
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 726 -63.2 2093.0
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 726 91.6 51970
34. <513A> ＧＸ防衛日株 692 -22.9 875
35. <1571> 日経インバ 681 -19.1 396
36. <1346> ＭＸ２２５ 670 -51.3 53640
37. <1545> 野村ナスＨ無 648 20.0 38570
38. <1541> 純プラ信託 540 -45.9 8568
39. <1655> ｉＳ米国株 525 -44.2 748.4
40. <200A> 野村日半導 525 -72.2 2964
41. <1367> ｉＦＴＰＷブ 502 -23.2 58290
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 488 -68.3 11845
43. <1348> ＭＸトピクス 460 45.6 3670
44. <1678> 野村インド株 449 41.2 305.4
45. <2569> 上場ＮＱヘ有 415 538.5 3554
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 413 -47.0 1059
47. <1615> 野村東証銀行 399 -69.6 563.4
48. <2244> ＧＸＵテック 392 0.8 2916
49. <1398> ＳＭＤリート 359 -88.2 1978.0
50. <1369> Ｏｎｅ２２５ 339 -67.2 52110
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース