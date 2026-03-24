　24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 96200　　 -37.6　　　 44700
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 24125　　 -17.8　　　　5187
３. <1360> 日経ベア２　　　 17934　　　-2.5　　　 127.4
４. <1321> 野村日経平均　　 17003　　 -47.7　　　 53960
５. <1540> 純金信託　　　　 12110　　 -41.5　　　 20635
６. <1306> 野村東証指数　　　8250　　　 5.4　　　3718.0
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7944　　 -26.8　　　 53150
８. <1579> 日経ブル２　　　　5933　　 -45.3　　　 481.4
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　5583　　 -26.8　　　　4852
10. <1542> 純銀信託　　　　　4111　　 -48.9　　　 29745
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　3390　　 -58.7　　　　5369
12. <2038> 原油先Ｗブル　　　3194　　　60.4　　　　2800
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　2753　　 -50.1　　　 755.1
14. <1358> 上場日経２倍　　　2601　　 125.8　　　 85120
15. <2036> 金先物Ｗブル　　　2352　　 -53.4　　　169150
16. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2170　　 -30.7　　　 363.0
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2093　　 -71.5　　　 63440
18. <314A> ｉＳゴールド　　　2026　　 -51.1　　　 326.9
19. <1330> 上場日経平均　　　1929　　 -43.5　　　 54030
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1856　　 -29.9　　　　 210
21. <1308> 上場東証指数　　　1705　　　38.5　　　　3673
22. <1356> ＴＰＸベア２　　　1543　　 -16.2　　　 152.1
23. <1320> ｉＦ日経年１　　　1514　　 -52.0　　　 53760
24. <2644> ＧＸ半導日株　　　1433　　 -61.7　　　　3005
25. <1699> 野村原油　　　　　1412　　　82.4　　　 587.2
26. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1198　　 140.1　　　 29905
27. <1328> 野村金連動　　　　1128　　 -62.6　　　 16375
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1120　　 -23.4　　　 68580
29. <1489> 日経高配５０　　　1065　　 -78.4　　　　3068
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 907　　　17.6　　　 706.9
31. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 823　　　-9.8　　　3759.0
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 726　　 -63.2　　　2093.0
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 726　　　91.6　　　 51970
34. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 692　　 -22.9　　　　 875
35. <1571> 日経インバ　　　　 681　　 -19.1　　　　 396
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　 670　　 -51.3　　　 53640
37. <1545> 野村ナスＨ無　　　 648　　　20.0　　　 38570
38. <1541> 純プラ信託　　　　 540　　 -45.9　　　　8568
39. <1655> ｉＳ米国株　　　　 525　　 -44.2　　　 748.4
40. <200A> 野村日半導　　　　 525　　 -72.2　　　　2964
41. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 502　　 -23.2　　　 58290
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 488　　 -68.3　　　 11845
43. <1348> ＭＸトピクス　　　 460　　　45.6　　　　3670
44. <1678> 野村インド株　　　 449　　　41.2　　　 305.4
45. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 415　　 538.5　　　　3554
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 413　　 -47.0　　　　1059
47. <1615> 野村東証銀行　　　 399　　 -69.6　　　 563.4
48. <2244> ＧＸＵテック　　　 392　　　 0.8　　　　2916
49. <1398> ＳＭＤリート　　　 359　　 -88.2　　　1978.0
50. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 339　　 -67.2　　　 52110
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


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