エンゼルスとのオープン戦

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に先発。初回は4四死球の乱調で1死も奪えずに降板した。オープン戦の特別ルールにより、2回から再登板。2回0/3を投げて被安打ゼロ、2奪三振も、6四球、2死球と不安が残る内容だった。

佐々木は初回、先頭のネトに死球を与えると、2番トラウトは二塁ロハスの野選で出塁。3番シャヌエル、4番ソレアに連続四球を与え、押し出しで先制を許した。投手コーチがマウンドを訪れたが、続くモンカダにも押し出し四球。2失点を喫したところでロバーツ監督が交代を告げた。

2番手で長身左腕コップが登板。1死後に7番ロウに右前打を喫し、2点を追加された。この時点で4失点。4-0となって迎えた2回、佐々木はオープン戦の特別ルールにより再登板。しかし、先頭のネトに再び死球を与え、2番トラウトも四球で無死一、二塁のピンチを招いた。だが3番シャヌエルを一ゴロ、4番ソレアを6-4-3のダブルプレーに仕留め、無失点で切り抜けた。

3回も再びマウンドに上がると、先頭のモンカダにこの日5個目の四球。続くアデルからこの日最初の三振を見逃しで奪った。7番のロウも空振り三振。8番オホッピーは二直に抑えた。4回もマウンドに上がったが、先頭に四球を与えて降板。開幕前最後の登板は2回0/3、8四死球という結果だった。

米カリフォルニア州地元紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャース番ジャック・ハリス記者のXによると、ロバーツ監督はこの日、レギュラーシーズン4戦目となる30日（同31日）の本拠地ガーディアンズ戦で佐々木の先発起用を示唆していたという。開幕ローテ入りを果たした佐々木だったが、不安が残る内容となった。



（THE ANSWER編集部）