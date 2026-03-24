ドジャースの開幕戦は27日

米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦で開幕を迎える。山本由伸投手が先発するこの試合、チケットがかつてないレベルで高騰しているという。平均で392ドル（約6万2200円）、最安値でも200ドル（約3万1700円）という価格に米データ分析会社も「なんてこった」と仰天している。

米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のビル・シャイキン記者は23日（同24日）、チケット再販サイト「TickPick」でのドジャース開幕戦のチケット価格を自身のXで報じた。「ドジャース開幕戦の現在の平均チケット価格は392ドルだ。これはMLBのスタジアムで行われる試合では、レギュラーシーズンの試合で史上最高額だ」と伝えている。

同記者によると、人気映画「フィールド・オブ・ドリームス」の舞台で行われた2022年の試合はこれを上回る額だったというが、特別仕様の球場で収容人数も8000人と限られていた。

米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」の公式Xも「ドジャースのホーム開幕戦のチケット価格 なんてこった」と記して、客席ごとの値段を一目で確認できる画像を投稿。三塁側のグラウンドに近い席は886ドル（約14万円）、最後方の一番安い席でも200ドルとなっている。

米ファンからは「観光地になってしまった。古き良きドジャースタジアムが懐かしい」「彼らはファンから金をむしり取らないといけないのか？」「知ってた」「8年前の開幕戦はフィールドレベルで100ドルとかだったのに」「ハリウッドへようこそ」と嘆きの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）