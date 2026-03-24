坂本花織が挑む最後の世界選手権。21年間ともに戦い続けた中野園子コーチと迎える「最高のフィナーレ」

3月25日からチェコ・プラハで開幕する世界フィギュアスケート選手権。

「世界一」の称号と来年の世界選手権の出場枠がかかった、今シーズンを締めくくる重要な一戦だ。

この大会を最後の舞台として、今シーズンで引退を決めているのが、ミラノ・コルティナ五輪団体・個人銀メダリストの坂本花織（25）だ。

4歳からフィギュアスケートをはじめた坂本のそばには、いつも一緒に見守ってくれる中野園子コーチがいた。将来は「中野先生みたいになりたい」と話す坂本と、コーチの絆を追う。

一瞬一瞬をこの目に焼き付けて

2月に行われたミラノ・コルティナ五輪。個人戦に先駆けて行われた団体戦、みんなの笑顔の真ん中にはいつも坂本がいた。

キスアンドクライでも陽気に、そして笑顔で日本代表を盛り上げる坂本の姿が印象強く残っている。

「最後のオリンピックなので、一瞬一瞬を楽しんでこの目にしっかり焼き付けようという気持ちで過ごしていた」

大黒柱として、選手の支えになっていた日本のエース、坂本だが本人には「引っ張ってきた」感覚はないようだ。

そんな坂本のことを中野コーチは、「小さい時からそういった選手で、『やめたら』と言っているのに応援してしまうぐらい仲間を大事にするタイプ。彼女らしいオリンピックだったと思います」と語る。

迎えた個人戦、そこにはいつもの笑顔がなかった。ショート2位で迎えた坂本のフリーはエディット・ピアフ『愛の賛歌』。21年間のスケート人生を表現したプログラムだ。

前半はジャンプを完璧に決めていくが、後半の連続ジャンプが単独ジャンプになってしまうまさかのミス。結果は銀メダルに終わった。

演技後、やや悔しそうな表情をしながらも、歓声に応えるような笑顔も見せていたが、リンクを降りて中野コーチと抱き合うと涙があふれた。

笑顔で終われなかったのが悔しい…

演技を終えた坂本は、涙をこらえながらこう話した。

「今まで“ここ一番”というところで頑張ってきたのに、本当の“ここ一番”で決めきれなかったことがすごく悔しかった。終わった瞬間から悔しさしかなくて、笑顔で終われなかったのがちょっと悔しい」

「団体戦は本当に楽しくて、みんなのおかげで銀メダルを獲得することができて、本当にいいスタートが切れた。そこから個人戦。みんな思わぬミスがあったと思いますが、それでも最後まで諦めずにメダルを取れることを証明してくれて、すごくいいバトンをもらえて。



自分もショートもフリーも頑張ろうと思って挑みました。それでも、うん…。前回のオリンピックで奇跡のような銅メダルで喜んでいたのに、今回金メダルを目指して前より良い銀メダルを首にかけているのに悔しいと思えるのは、この4年間で一生懸命頑張ってきた、成長した部分なのかなと思う。そこは自分を褒めたい」

「“りくりゅう”が団体戦も個人戦も、『かおちゃんに絶対良いバトンを渡すからね』と言ってくれて。本当に良いバトンをずっと渡し続けてくれた。表彰式の前に（鍵山）優真くんと“りくりゅう”がおめでとうと言いに来てくれて、『最後までよく頑張ったね』と言ってくれて、そこから感情が崩れました」

坂本を21年支え続けるコーチの存在

4歳の頃から21年間、坂本を指導し続けている中野コーチ。

集大成として挑んだミラノ・コルティナ五輪を振り返り、中野コーチは「頑張りましたけど、もう少し滑ることができたかなというのが一口残りました」「点数とかではなく、神様がこれの方がいいと決められたことなので、それを一緒に受け入れようと思います。これから生きていく中で、きっとこれがいいんだろうと思います」と語った。

中野コーチに坂本について聞くと、「相手の考えていることもわかるし、こっちの考えていることもわかる」と、長い時間をともに過ごしてきたからこそわかる彼女の人柄を語ってくれた。

12月にインタビューした際には「春になったら相棒になってくれるんじゃないかなと思います」と新たなステージで坂本との二人三脚に期待を寄せた。

一方、坂本も「花織より花織のことをわかってくれている」と話すように、大きな信頼を寄せている。

いいときも悪いときも一緒に戦ってきた。そんな坂本の将来の夢は「中野先生」だ。

坂本にとって中野コーチの存在は大きく「ここまで引っ張り上げてくれたと言っても過言じゃないくらい。この難しい性格をここまで引っ張り上げてくれたのは、中野先生の力のおかげだと思う。『20歳超えてから持ち上げるのは大変よ』って言われて、ですねと思いながらずっと甘えちゃっているから」と話していた。

「リンク外でも人として恥ずかしくないように教えてくれました。こういう場面ではこう、みたいに小さいことから大きいことまでめっちゃ教えてくれます」

中野コーチからスケート以外のマナーも厳しく教えられたそうで、坂本は「マナーを知っているか知らないかで、自分の周りからの評価が変わると思う。スケートから離れても恥ずかしくないように育ててくれたのかなと思っています」と語った。

コーチと迎える最高のフィナーレ

坂本が憧れる中野コーチは、いつもとても厳しく、全日本選手権や世界選手権を連覇していようと、五輪のメダリストであろうと、練習する坂本に活を入れる。

氷の上に寝そべり息も絶え絶えに「死ぬ！」とこぼす坂本に「死なへんって」と声をかけるやりとりも見受けられた。

そんな2人のやりとりを坂本は「本格的にスケートを始めたのは6歳で。その時からこの子には引退するまで褒めませんってお母さんにも言っていたようなので、それくらい覚悟して今まで向き合ってきた」と、厳しい中にも愛のあるコーチのげきもすべて力に変えてきた。

中野コーチも坂本を「強い、真の意味で強い子」と表現し、「（坂本の）すごいところがたくさんあるからこそ、ここにいる。結構失敗することもあり、そうなったときはある程度の埋め合わせをして元に戻してくる。試合で同じことは絶対に二度しない。それはすごいと思います」とたたえた。

厳しさと信頼の中で築き上げた2人の絆。最後の舞台は、世界選手権だ。

3月7日のイベントで「1人で滑る直前、本当に最後の最後、声をかけられるのは先生方しかいないので、頑張ろうと思えるし、その時間がかけがえのない時間」と話していた坂本。

「これがないと不安になる」と心のよりどころにもなっているという、リンクイン前に中野コーチから背中を押してもらうルーティンも、これで見納めとなる。

五輪を終えたときに中野コーチは「これからも指導者として頑張っていく彼女の背中を押してやりたいと思います」とも話していた。

中野コーチに背中を押され臨む、正真正銘のラストダンス。思いっきり褒めてもらえる最高のフィナーレを、笑顔で迎えてほしい。

世界選手権に女子はミラノ・コルティナ五輪銅メダリストの中井亜美、4位の千葉百音が出場。金メダリストのアリサ・リウは欠場を発表しているものの、トリプルアクセルジャンパー、アンバー・グレンをはじめ五輪で活躍した海外勢も数多く出場する。