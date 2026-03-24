東日本大震災から15年の節目にあたり、天皇皇后両陛下は長女の愛子さまを伴い、3月25日から岩手県と宮城県を訪問される。

被災地でご一家の訪問を、心待ちにしている人がいる。宮城県南三陸町で、去年まで町長を務めた佐藤仁さん（74）。今回、震災被害の伝承施設で案内役を務める予定の佐藤さんは、震災から5か月後、皇太子時代の天皇陛下と会い、2人きりで懇談した経験を持つ。佐藤さんに陛下との再会への思い、そしてご一家で訪問されることへの期待を聞いた。

2011年3月11日、宮城県南三陸町を震度6弱の地震と15.5メートルの巨大津波が襲った。

当時町長だった佐藤仁さん（74）は、避難した防災庁舎の屋上で津波にのまれながらも命からがら生き抜き、翌日救助された。一方、同じ防災庁舎にいた町職員など43人を含む計620人が犠牲となり、いまも211人が行方不明のままとなっている。

■震災直後、上皇ご夫妻のお見舞いで笑顔が戻った南三陸町

被災から1か月半後の2011年4月27日。在位中の上皇ご夫妻が南三陸町を訪問された。ご夫妻は東日本大震災直後から首都圏の避難所や千葉・茨城の被災地を訪れていたが、被災3県を見舞われたのはこの日が初めてだった。

前南三陸町長・佐藤仁さん

「どん底でしたからね。ああいう状況の中で明るい話題ももちろんないですし、当然当時はまだご遺体の捜索とかそういう状況の時でしたので、誰も笑顔っていうのは、作ること自体はばかられたという時期でしたので」

津波で6割以上の家屋に全壊などの被害が出た南三陸町。未曾有の大震災に、沈む町民たち。しかし、上皇ご夫妻の訪問を境に、“変化”が見られるようになったと佐藤さんは話す。

お2人の訪問を心待ちにしていた町民たちは、出迎えるために、わずかな持ち物から手作りで“日の丸”を準備したという。

前南三陸町長・佐藤仁さん

「国旗、手作りですよ。まん丸の日の丸もあれば、四角張った日の丸もあれば、もうとにかくみんな思い思いに国旗を作って、それを手を振ってね」

上皇ご夫妻は避難所で二手に分かれ、膝をつき、被災者と同じ目線で話に耳を傾け続けられた。声をかけられた町民は、自然と涙を流したり、笑顔を見せたりした。

佐藤さんは、この日を境に町民に感情・表情が戻っていったと振り返る。

前南三陸町長・佐藤仁さん

「あの時は本当に震災後、あの満面の町民の笑みを見たのはあの時が初めてでしたね。両陛下（上皇ご夫妻）の持つ力ってのは大きいなと改めて思いましたね。我々は次に向かって頑張ろうという、そういう思いに駆り立ててくれたのは、両陛下の一番最初の行幸啓だったなというふうに思います」

避難所でのお見舞いを終えた上皇ご夫妻は自衛隊のヘリコプターで離陸する直前、津波にのみ込まれた町に向かって、予定になかった2回目の黙礼をされた。

その3年後、上皇ご夫妻は再び南三陸町を訪れ、仮設の商店街などで復興状況を視察し、被災者に寄り添われた。この時も佐藤さんは町長として案内役を務めている。

■「町長にぜひお話を…」天皇陛下と前南三陸町長の"知られざる"交流

当時皇太子ご夫妻だった天皇皇后両陛下も被災地に心を寄せ続けられてきた。震災から3か月後の2011年6月には宮城県、翌月に福島県、同年8月に岩手県を訪れ、その後もたびたび現地で復興状況を見守り続けてこられた。

両陛下が南三陸町を訪問されるのは今回が初めてとなるが、実は、佐藤さんは被災から5か月後に天皇陛下と面会している。

陛下は、震災の年、2011年8月に都内で行われた「第35回『水の週間』水を考えるつどい」に出席してお言葉を述べ、会場で行われた佐藤さんの津波被害についての報告を聴講された。

その後、会場の控え室で佐藤さんと懇談されたという。

前南三陸町長・佐藤仁さん

「皇太子殿下（天皇陛下）が町長にぜひお話をしたいということだったものですから、それはもう大変嬉しいことですので。二人っきりで向かい合ってお話をさせていただきました」

その時、陛下が尋ねられたのは“被災直後に上皇ご夫妻が南三陸町をお見舞いに訪れた時の様子について”だったという。

前南三陸町長・佐藤仁さん

「15年前にね、あの場所で（皇太子時代の陛下に）南三陸の現状・状況というのをいろいろお話させていただいて、もしその時のことを覚えていて、今回（の被災地訪問が）南三陸っていうことであれば、あの時のお話をしっかり陛下が覚えていてくれたんだなと思えば、なお感無量です」

■「私たちと思いが同じだ」前町長が共感した陛下のお言葉

さらに佐藤さんは、今年2月の天皇誕生日の記者会見での陛下の発言を聞いて、「私たちと思いが同じだ」と感じたという。

天皇陛下

「被災地では、インフラの面などで復興が進んできた一方で、生業（なりわい）やコミュニティーの再建など、まだ課題もあるように感じています。また、親しい方が亡くなられたり、生活環境が一変してしまったりした方々のことを思うと、震災の傷はいまだ癒えていないと感じます。災害による影響は人それぞれに異なり、10年、15年という年月の経過だけでは測れない重みを伴うものだと思います。これからも、雅子と共に、被災地に心を寄せていきたいと思っています」

佐藤さんは、復興事業というハード面での整備は完了したとして、去年南三陸町長を退任した。

その一方、震災によって壊されたコミュニティーは簡単には戻っていない――佐藤さんはソフト面では課題が残るとして忸怩（じくじ）たる思いを抱えていた。

前南三陸町長・佐藤仁さん

「我々が常にそう思っていることを、陛下自身がそういう思いをちゃんと胸に留めながら（南三陸町に）来ていただけるものだと思うんですよ。ここがすごい思いが同じだなという感じがしますね」

■天皇ご一家に受け継がれる「被災地に寄り添う心」と「震災の記憶」

あの大震災から15年――25日から天皇皇后両陛下は長女の愛子さまを伴い、まず岩手県と宮城県を訪問される。

側近によると、今回の被災地訪問は両陛下のお気持ちで実現したもので、愛子さまの同伴についても、次世代に震災の記憶を継承していくという強い思いから両陛下が希望されたという。

佐藤さんは、今回のご一家の訪問の意味をこう捉えている。

前南三陸町長・佐藤仁さん

「まさしく上皇さま、上皇后さま、両陛下、そして愛子さまと、次の世代にしっかりとこの東日本大震災というものをつないでいこうという、そういう大きな意思の表れが今回の行幸啓につながったのかなというふうに、私はそう思っております」

上皇ご夫妻から始まった、皇室と東日本大震災の被災地の人々との交流。天皇皇后両陛下と愛子さまは、15年が経過した今、改めて被災地を訪れ、犠牲者に思いをはせ、震災から得た教訓を見つめ直される。そして皇室が大切にしてきた「被災地に寄り添う心」「震災の記憶」が、次世代にも受け継がれようとしている。

（報道局社会部宮内庁キャップ・加納美也子）