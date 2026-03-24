イオン、年間1億個販売の惣菜「コロッケ」リニューアル・価格そのまま 原料調達・調味料に変更
イオンは、人気惣菜『トップバリュ お肉屋さんのコロッケ』を、あす25日より順次、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約2060店舗でリニューアル発売します。
【写真】価格そのままリニューアル…イオンの『トップバリュ お肉屋さんのコロッケ』
時短志向や中食ニーズの高まりを背景に、惣菜への需要が高まる一方、物価高の影響から、おいしさとお買い得価格の両立を求める声も高まっている。こうした中で、2021年の発売以来、年間1億個を販売する『トップバリュ お肉屋さんのコロッケ』を刷新する。
牛ひき肉を、オーストラリアのタスマニア島にあるイオン直営牧場で育てた「トップバリュ グリーンアイナチュラル タスマニアビーフ」に切り替える。グループ内で原料調達することでコストの抑制にも繋げ、リニューアル後も価格維持を実現する。
また、これまで使用していた塩こうじを醤油こうじに切り替え、発酵由来のまろやかなコクに醤油ならではの香りと深いうまみを加えた。あわせて、醤油は1種類から2種のブレンドに変更し、塩も藻塩に切り替える。甘さを控えつつ塩味とうまみのバランスを整え、おやつとしてはもちろん、おかずとしてもよりご満足いただけるコロッケを目指す。
■商品名：トップバリュ お肉屋さんのコロッケ
発売日：2026年3月25日より順次
販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約2060店舗
価格：本体298円（税込321.94円）
規格：5個入
【写真】価格そのままリニューアル…イオンの『トップバリュ お肉屋さんのコロッケ』
時短志向や中食ニーズの高まりを背景に、惣菜への需要が高まる一方、物価高の影響から、おいしさとお買い得価格の両立を求める声も高まっている。こうした中で、2021年の発売以来、年間1億個を販売する『トップバリュ お肉屋さんのコロッケ』を刷新する。
また、これまで使用していた塩こうじを醤油こうじに切り替え、発酵由来のまろやかなコクに醤油ならではの香りと深いうまみを加えた。あわせて、醤油は1種類から2種のブレンドに変更し、塩も藻塩に切り替える。甘さを控えつつ塩味とうまみのバランスを整え、おやつとしてはもちろん、おかずとしてもよりご満足いただけるコロッケを目指す。
■商品名：トップバリュ お肉屋さんのコロッケ
発売日：2026年3月25日より順次
販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約2060店舗
価格：本体298円（税込321.94円）
規格：5個入