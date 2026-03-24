「選抜高校野球・１回戦、大阪桐蔭４−０熊本工」（２４日、甲子園球場）

１回戦最後のカードとなった一戦は、大阪桐蔭が２４年大会以来２年ぶりの初戦突破を飾った。西谷監督は歴代１位更新の甲子園通算７１勝目をマークした。２回戦では三重と対戦する。

先発の大型左腕、川本晴大投手が圧巻の１４奪三振で３安打完封。１５０球の熱投だった。まだ２年生ながら身長１９２センチの恵まれた体格から投げ下ろす１４０キロ台中盤のストレートは威力十分。さらに低めに鋭く落ちるチェンジアップも織り交ぜ、５回までノーヒットノーラン投球。初回と五回には自己最速を１キロ更新する１４７キロをマークした。

六回２死から２番前高に初安打となる左安打を浴びると、続く山口に死球。左肘に当たった山口は苦悶の表情を浮かべて一度ベンチに下がり、中断を経てプレーを続行した。２死一、二塁から４安井藤を遊飛に打ち取ってピンチを切り抜けた。さらに七回、先頭に二塁打を許し、１死三塁のピンチを背負ったが、続く打者を三振、二飛に打ち取り、切り抜けた。

打線は初回に４番谷渕の適時打で先制。その後は熊本工先発の堤を打ちあぐねていたが、八回に２番中西の適時打、谷渕の犠飛で２点を追加し、突き放し、九回にも１点を加えた。

３大会ぶりの甲子園で、まず白星発進。試合後、西谷監督は「昨年１年間春夏と甲子園を逃して非常に苦しい思いをしています。この春、卒業した卒業生たちにもいい報告ができる試合にしたいと思っていたので、１つ校歌が歌えたことはホッとしてます」と安どの表情を浮かべ、「まだ優勝なんていえる状況までいってませんが、次の試合またしっかりとやりたい」と見据えた。