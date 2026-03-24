バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた「思い出のエピソード」をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。

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「熊と遭遇してしまいました!!」(女性／38歳)



高原などのツーリングでは野生動物を見かけることもありますよね。ただ、サルやシカならまだよいですが、クマと会いたい人はいないでしょう。昨年は人里での目撃情報が増えましたが、バイクのシーズンインは冬眠明けと重なるので十分注意してくださいね。

マンガの元ネタは知人の話で、林道デートという火遊びがヨメさんにバレて大激怒、問答無用でバイクも売却されたとか……。

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調査時期: 2025年2月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 504人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

ツハラ☆リョウ デザイン業に従事する「便利屋」。ライフワークは「手段を問わず人を笑わせること」。 この著者の記事一覧はこちら