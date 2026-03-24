笑って済ませちゃう? バイク乗り「思い出エピソード」 第110回 【漫画】森の中でツーリングデート中に遭遇したのは――!?
バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた「思い出のエピソード」をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。
⇒✅【バイク乗り「思い出エピソード」】1話から無料でイッキ読み!
「熊と遭遇してしまいました!!」(女性／38歳)
高原などのツーリングでは野生動物を見かけることもありますよね。ただ、サルやシカならまだよいですが、クマと会いたい人はいないでしょう。昨年は人里での目撃情報が増えましたが、バイクのシーズンインは冬眠明けと重なるので十分注意してくださいね。
マンガの元ネタは知人の話で、林道デートという火遊びがヨメさんにバレて大激怒、問答無用でバイクも売却されたとか……。
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調査時期: 2025年2月17日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 504人
調査方法: インターネットログイン式アンケート
ツハラ☆リョウ デザイン業に従事する「便利屋」。ライフワークは「手段を問わず人を笑わせること」。 この著者の記事一覧はこちら
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「熊と遭遇してしまいました!!」(女性／38歳)
高原などのツーリングでは野生動物を見かけることもありますよね。ただ、サルやシカならまだよいですが、クマと会いたい人はいないでしょう。昨年は人里での目撃情報が増えましたが、バイクのシーズンインは冬眠明けと重なるので十分注意してくださいね。
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調査時期: 2025年2月17日
調査対象: マイナビニュース会員
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