『ビートルズがいた夏』来日60周年記念し公開決定！ ポスター＆場面写真解禁
映画『ビートルズがいた夏』が、ビートルズ来日60周年を記念して7月4日より全国順次公開されることが決定。あわせて、日本版ビジュアルと場面写真が解禁された。
【写真】まるでひと夏の夜の夢――『ビートルズがいた夏』場面写真ギャラリー
ポール・マッカートニーが「未来のノスタルジア」と呼ぶビートルズの小さな名曲「Things We Said Today（今日の誓い）」をタイトルに冠した本作は、1965年8月13日、ビートルズの4人が音楽史上初のスタジアム・コンサートのためにニューヨークに降り立ったところから始まる。それは、彼らが初めて日本にやって来た1966年6月29日の、約10ヵ月前のこと。
ビートルマニアと大勢の若い熱狂的ファンが、4人が宿泊するホテルの窓から見える彼らの姿を求めてマンハッタンの街を駆け巡る。しかし、それはこの熱い夏の週末の物語のほんの一部に過ぎない。
同時にシェイ・スタジアムのすぐ隣では、「相互理解を通じた平和」というテーマを掲げたアメリカ史上最大の万博が開かれ、西海岸では人種差別に抗い34名が死亡したワッツ暴動が起こっていた。ロックやポップス史上においてだけでなく、アメリカ、そして世界が大きく変わろうとしていた時代である。
物語を牽引するのは、ニューヨークで最初にビートルズの曲を放送した人気ラジオDJの息子で、作家を目指す感受性豊かな17歳の青年ジェフリー。ビートルズを愛してやまない蝶の化身のような少女と出会い、その夏の数日をともに過ごすのだった…。
本作は、ルーマニアの巨匠監督アンドレイ・ウジカが、処刑された独裁者を描いた記念碑的作品『ニコラエ・チャウシェスクの自伝』以来となる長編作品として、10年以上の歳月をかけて作り上げた新たな都市交響詩。ハーレムからロングアイランドのジョーンズビーチまで、ありふれたものから魔法のようなものまで、ニューヨークとその人々を多様な視点で描いた本作は、100時間以上のニュース番組と100時間に及ぶ個人の8ミリフィルムから抜粋したアーカイブ素材で構成されている。
そこに、フランスのアーティストでニューヨーク・タイムズ紙やル・モンド紙にイラストを提供するヤン・ケビによるアニメーションを重ね合わせ、主人公の詩人ジェフリー・オブライエンとヒロインのモデルとなったコンサート・ファン、ジュディス・クリステンの個人的な文章、およびウジカ自身が1972年に書いた詩を用いた声を加えている。
この想像力に富んだドキュメンタリーは、歴史からやがて消え去ってしまう儚くも忘れがたい瞬間を、感動的かつ独特のセンスで蘇らせる。
今回、公開された日本版ポスタービジュアルは、TWA機のタラップを降りるビートルズの4人の写真、主人公ジェフリーの描くヒロインのデッサン、会場となるニューヨークのスカイラインとシェイ・スタジアムから夜空に蝶が舞い上がる様子が配されたデザイン。ひと夏の夜の夢のようだった、ビートルズと過ごした時を表現している。分断や貧困、差別や暴力など現在も続く悲しい出来事のすべてを、ビートルズとともに乗り越えていけると信じられた時代の無垢な感覚が蘇る。
映画『ビートルズがいた夏』は、7月4日より全国順次公開。
【写真】まるでひと夏の夜の夢――『ビートルズがいた夏』場面写真ギャラリー
ポール・マッカートニーが「未来のノスタルジア」と呼ぶビートルズの小さな名曲「Things We Said Today（今日の誓い）」をタイトルに冠した本作は、1965年8月13日、ビートルズの4人が音楽史上初のスタジアム・コンサートのためにニューヨークに降り立ったところから始まる。それは、彼らが初めて日本にやって来た1966年6月29日の、約10ヵ月前のこと。
同時にシェイ・スタジアムのすぐ隣では、「相互理解を通じた平和」というテーマを掲げたアメリカ史上最大の万博が開かれ、西海岸では人種差別に抗い34名が死亡したワッツ暴動が起こっていた。ロックやポップス史上においてだけでなく、アメリカ、そして世界が大きく変わろうとしていた時代である。
物語を牽引するのは、ニューヨークで最初にビートルズの曲を放送した人気ラジオDJの息子で、作家を目指す感受性豊かな17歳の青年ジェフリー。ビートルズを愛してやまない蝶の化身のような少女と出会い、その夏の数日をともに過ごすのだった…。
本作は、ルーマニアの巨匠監督アンドレイ・ウジカが、処刑された独裁者を描いた記念碑的作品『ニコラエ・チャウシェスクの自伝』以来となる長編作品として、10年以上の歳月をかけて作り上げた新たな都市交響詩。ハーレムからロングアイランドのジョーンズビーチまで、ありふれたものから魔法のようなものまで、ニューヨークとその人々を多様な視点で描いた本作は、100時間以上のニュース番組と100時間に及ぶ個人の8ミリフィルムから抜粋したアーカイブ素材で構成されている。
そこに、フランスのアーティストでニューヨーク・タイムズ紙やル・モンド紙にイラストを提供するヤン・ケビによるアニメーションを重ね合わせ、主人公の詩人ジェフリー・オブライエンとヒロインのモデルとなったコンサート・ファン、ジュディス・クリステンの個人的な文章、およびウジカ自身が1972年に書いた詩を用いた声を加えている。
この想像力に富んだドキュメンタリーは、歴史からやがて消え去ってしまう儚くも忘れがたい瞬間を、感動的かつ独特のセンスで蘇らせる。
今回、公開された日本版ポスタービジュアルは、TWA機のタラップを降りるビートルズの4人の写真、主人公ジェフリーの描くヒロインのデッサン、会場となるニューヨークのスカイラインとシェイ・スタジアムから夜空に蝶が舞い上がる様子が配されたデザイン。ひと夏の夜の夢のようだった、ビートルズと過ごした時を表現している。分断や貧困、差別や暴力など現在も続く悲しい出来事のすべてを、ビートルズとともに乗り越えていけると信じられた時代の無垢な感覚が蘇る。
映画『ビートルズがいた夏』は、7月4日より全国順次公開。