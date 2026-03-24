DOMOTOが、48thシングル「またね」を5⽉5⽇（⽕）にリリースする。これに先駆け明日3⽉25⽇（⽔）20:00より同曲のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開されることも決定した。

5⽉5⽇はDOMOTOにとって“ふたりが初めて出会った⽇”であり、昨年2025年時にはKinKi Kids名義の楽曲をサブスク解禁したことで話題となった。その後2025年12⽉3⽇にはDOMOTOとしてリアレンジ、ボーカルも新たにレコーディングした「愛のかたまり」が配信されている。

このたび2026年5⽉5⽇にリリースされる48thシングル「またね」は、「愛のかたまり」を含む全曲合作という形のシングル作品となる。新録曲として各々が2曲ずつ作詩、作曲を⼿がけた4曲を収録。 DOMOTO として新たなスタートを切ったふたりの⼼境、想いが詰まった記念すべき作品に仕上がった。

表題曲「またね」は、2025年12⽉に実施された初のファンミーティングで制作途中ながら披露された楽曲で、 ⼈が⼈を想う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いたDOMOTOならではの刹那ミディアムナンバー。

初回盤A、通常盤に収録の「怖い 怖イ？」は、アッパーなラテンテイストの楽曲。 DOMOTO の新たな⼀⾯が感じられる艶やかでダンサブルな楽曲に仕上がっている。

初回盤B、通常盤に収録される「ニュー・アンティック」は、ファンキーなエレクトロ・ロックチューン。 「ニュー」と「アンティック」と相反する⾔葉が組み合わさることで、価値観や変化ということに対して深 み、⾯⽩さを演出している。

初回盤C、通常盤に収録の「これから始まる物語」は、純粋無垢で⼼に染み渡るメロディーに、 今のふたりの⼼境がストレートに綴られた歌詩が溶け合ったバラード作品となった。

3⽉25⽇（⽔）20:00 からは、Storm Labels Official YouTube チャンネルにて「またね」 のミュージックビデオがプレミア公開される。

さらに、7月には東京・大阪でのドーム公演4公演が決定した。詳細はコンサート特設サイトにて。

■48th Single「またね」

2026年5⽉5⽇（⽕）リリース 【初回盤A】(Blu-ray・DVD 共通)

CD＋Blu-ray LCCN-0937〜938 価格￥1,760（税抜 ￥1,600）

CD＋DVD LCCN-0939〜940 価格￥1,760（税抜 ￥1,600）

3⾯ 6Pジャケット ▼CD：全3曲＋Backing Track 3曲

01​.またね ＜作詩：堂本 剛/作曲：堂本光⼀＞

02​.怖い 怖イ？ ＜作詩：堂本光⼀/作曲：堂本 剛＞

03​.愛のかたまり ＜作詩：堂本 剛/作曲：堂本光⼀＞

04​.またね - Backing Track -

05​.怖い 怖イ？ - Backing Track -

06​.愛のかたまり - Backing Track - ▼Blu-ray / DVD（約17分収録）

・またね Music Video & Making 【初回盤B】(Blu-ray・DVD 共通)

CD＋Blu-ray LCCN-0941〜942 価格￥1,760（税抜 ￥1,600）

CD＋DVD LCCN-0943〜944 価格￥1,760（税抜 ￥1,600）

3⾯ 6Pジャケット ▼CD：全3曲＋Backing Track 3曲

01​.またね

02​.ニュー・アンティック ＜作詩：堂本 剛/作曲：堂本光⼀＞

03​.愛のかたまり

04​.またね - Backing Track -

05​.ニュー・アンティック - Backing Track -

06​.愛のかたまり - Backing Track - ▼Blu-ray / DVD（約20分収録）

・怖い 怖イ？ Music Video & Making 【初回盤C】(Blu-ray・DVD 共通)

CD＋Blu-ray LCCN-0945〜946 価格￥3,960（税抜 ￥3,600）

CD＋DVD LCCN-0947〜948 価格￥3,960（税抜 ￥3,600）

LP サイズジャケット ▼CD：全2曲＋Backing Track 2曲】

01​.またね

02​.これから始まる物語 ＜作詩：堂本光⼀/作曲：堂本 剛＞

03​.またね - Backing Track -

04​.これから始まる物語- Backing Track - ▼Blu-ray / DVD（約13分収録）

・愛のかたまり -Promotion Movie- & Making

・愛のかたまり - Spotify Live Version 【通常盤】CD Only

LCCN-0949 価格￥1,430（税抜 ￥1,300）3⾯ 6Pジャケット ▼CD：全5曲

01​.またね

02​.怖い 怖イ？

03​.ニュー・アンティック

04​.愛のかたまり

05​.これから始まる物語

■＜DOMOTO Concert 2026 〜Stay with me〜＞

2026年7⽉15⽇(⽔) 東京・東京ドーム

2026年7⽉16⽇(⽊) 東京・東京ドーム

2026年7⽉22⽇(⽔) ⼤阪・京セラドーム⼤阪

2026年7⽉23⽇(⽊) ⼤阪・京セラドーム⼤阪 特設サイト https://concert2026.domotofc.jp/