あるミニブタが、インスタグラムで膨大なフォロワー数を獲得したことでギネス世界記録に認定された。主役は4歳のベトナムポットベリーピッグ（ミニブタの一種）「マーリン」で、2026年2月23日時点でフォロワー数が110万人に達し、この栄誉に輝いた。



【写真】仲良しすぎるコンビ ひょっとして鳥ともコミュニケーションOKなの？

飼い主のミナ・アラリさんは2022年3月に生後わずか3カ月だったマーリンを引き取り、根気強くトレーニングを続けてきた。公式アカウント(@MerlinThePig)では、マーリンの驚くべきコミュニケーション能力が披露されており、室内に設置された専用のボタンを足で押すことで、自分の要望や感情を音声メッセージで伝える様子が確認できる。



ギネス世界記録の広報担当者は 「現在、4歳になったマーリンは家の中に30個以上のボタンを設置し、それらを日常的に使いこなしています。十分な時間と忍耐、それからポジティブな動機付け（正の強化）があれば、ブタがいかに知性豊かで感情が深く、人間と心を通わせる存在になれるか。彼の姿はオンライン上で大きな反響を呼んでいます」と述べている。



最新の投稿写真には、マーリンがギネス認定証を前に誇らしげにしている様子が写っており、ファンへの感謝を込めたキャプションがこう添えられている。 「人間とブタ、それぞれの心から、皆さんに感謝を伝えます。皆さんの変わらぬ愛とサポートなしでは、決して成し遂げられなかったことです。私たちのコンテンツが、誰かのつらい日や不安を和らげているというコメントをいただくたびに、私自身が困難な時期にいても、朝起きる原動力になっていました。本当にありがとうございます」



世界中の人々に癒やしと驚きを与え続けるマーリン。知性あふれる「彼」の快挙は、動物と人間の新しい関係性を示す象徴的な出来事となった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）