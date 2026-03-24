今日24日は、宇都宮、松山、宮崎で桜が開花しました。(午前11時まで)宇都宮は平年より6日早く、昨年より4日早い開花です。来週は満開ラッシュとなるでしょう。お花見の計画は最新の天気予報を確認しながら立てると良さそうです。

宇都宮は平年より6日早く、昨年より4日早い開花に

今日24日(火)は各地で朝から柔らかな日差しが降り注ぎ、宇都宮や松山、宮崎から桜(ソメイヨシノ)の開花の便りが届きました。(午前11時まで)宇都宮は平年より6日早く昨年より4日早い開花、松山は平年と同じで、昨年より1日早い開花、宮崎は平年より1日遅く、昨年と同じ開花となりました。





既に関東では、東京をはじめ、横浜、前橋、熊谷で開花していて、残すは銚子と水戸となりました。四国の松山は全国のトップを切って16日に開花した高知に次いで2番目の開花です。九州は佐賀と熊本に次いで宮崎は3番目の開花となりました。福岡など他の地域も桜の開花が秒読みとなっています。

1週間ほどで満開に

今日24日は、宇都宮は晴れてぽかぽか陽気になるでしょう。松山は次第に雲が広がり、宮崎も天気が下り坂となりますが、最高気温は18℃くらいまで上がり、暖かいでしょう。桜の開花がぐんぐん進みそうです。ソメイヨシノは開花からおよそ一週間ほどで満開を迎えます。地域により違いはありますが、宇都宮は30日、松山は4月1日、宮崎は4月2日に満開の予想です。ただ、暖かさで開花が進み、予想より早く満開を迎える可能性もあります。週間予報を確認しながらお花見の計画を立てると良いでしょう。

桜の開花日・満開日とは

桜の開花日とは、標本木で5〜6輪以上の花が咲いた状態となった最初の日です。なお、胴咲き(枝ではなく幹や根から咲く)による開花は、通常の開花とは異なるプロセスによると考えらえることから、5〜6輪に含まれません。



桜の満開日とは、標本木で80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日をいいます。(同時に咲いている状態である必要はありません。)



観測の対象は多くの地域でソメイヨシノです。ただ、ソメイヨシノが生育できない地域である沖縄県から名瀬にかけてはヒカンザクラ、北海道地方の一部ではエゾヤマザクラが観測されています。