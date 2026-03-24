熊本県熊本市の農家「プラントワン農園」（@plantone_noen）が、インスタグラム上で食べられる野菜の花を紹介しています。

【画像】へぇ…食べられるとは驚き！ コチラが「何の花か分かりますか？」“野菜の花”の画像です！（4枚）

食べられる“野菜の花”

プラントワン農園は、「これは何の花か分かりますか？ 分かる人コメントください」とコメント。パック詰めされた、黄色い花を映した動画を投稿しています。

投稿には、「キュウリですか？」「赤ちゃんキュウリ！」「一瞬、ズッキーニ？って思ったけど、緑の部分がキュウリ？ってなった。花も食べられるんだ！」とのコメントが寄せられました。

プラントワン農園は、ユーザーからの「キュウリ」というコメントに「正解です！」と返信。「どんな料理に使われるんでしょう？」という質問には、「フレンチで飾りとして使われることがあるようです」と答えています。

また、ユーザーからは「料亭とかでお皿に添えられるのかな？」「飾りですか！食い意地が張っているので調理して食べるのかと…」といったコメントも寄せられました。

プラントワン農園の一安波輝さんに話を聞くと、キュウリの花は一般には流通しておらず、仲卸業者を通じて飲食店に販売されているといいます。

一般に流通していない理由としては、「花の大きさや状態を見て出荷する花を選別しながら収穫しなければならず、出荷までに通常のキュウリよりも手間がかかります。一度にある程度の量を出荷しないと、コストに見合わないためです」と話してくれました。

