東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインは、2026年7月27日月に開業25周年を迎えます。

25周年を迎えるにあたり、東京ディズニーリゾート公式YouTubeおよびディズニーリゾートライン特設サイトにて、スペシャルムービーを公開！

50秒の映像にディズニーリゾートラインの誕生から現在にいたるまでの軌跡と私たちの変わらない想いが込められています。

ディズニーリゾートライン開業25周年

東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインは、2026年7月27日(月)に開業25周年を迎えます。

25周年を迎えるにあたり、東京ディズニーリゾート公式YouTubeおよびディズニーリゾートライン特設サイトにて、スペシャルムービーを公開！

また、開業25周年の当日7月27日(月)より、ディズニーリゾートライン開業25周年を記念したスペシャルフリーきっぷを販売するほか、当日限定でディズニーリゾートラインを利用したゲストに、25年間の感謝の気持ちを込めてオリジナルシールをプレゼント。

一緒に25周年の記念日をお祝いすることができます。

スペシャルムービー、フリーきっぷ、シールでお祝い！

ディズニーリゾートライン開業25周年イベントの紹介でした。

※オリジナルシールは、なくなり次第終了します

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