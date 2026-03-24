JR総武線の小岩駅界隈には、かつてうまい立ち食いそば屋がたくさんあった。駅北口に出てイトーヨーカドー小岩店の一角にあった「六之助」は記憶に残るうまさだった。駅南口に出てすぐ左に進んだ線路沿いには「大ちゃん」があった。

【画像】 「なかなか面白い」「これには驚いた」… そばにマッチするトッピングは“ヒヨコ豆の揚げ豆腐”!? 小岩で出会った“ミャンマー風揚げ豆腐そば”がこちら



駅南口をすぐ左に進んだ線路沿いにあった「大ちゃん」

柴又街道を南へ行けば「広栄」があった。

女将さんがちょっとコワかったけれど「さんま天」は素晴らしい味だった。

こうした店はすべて2010年頃を境に消えていった。

2025年12月にオープンした小岩の新しい立ち食いそば屋

現在は駅構内に「そばいち」、北口側に「ゆで太郎」が営業している程度である。そんな小岩に新しい立ち食いそば屋「そば・うどん 芽衣や」が2025年12月に誕生し、城東地区の立ち食いそばファンの友人達の間で大いに話題になっているわけである。中でも注目メニューが「ミャンマー風揚げ豆腐そば」だという。そこでさっそく訪問してみることにした。

良く晴れた3月半ばの日曜日午前11時過ぎに小岩駅に到着した。8年ぶりである。電車を降りると駅南側は日差しが強く、遠くまで街並みが見渡せた。以前より高層ビルが増えたような気がする。再開発の波がこちらにも来ているのだろうか。

改札を出て南口に降りる。そしてすぐ左に進みサンロードの一本線路側の飲み屋街の路地を進んでいく。

そして小岩中央通りに出たところで、目的の「そば・うどん 芽衣や」が現われた。

駅から2〜3分という便利な立地である。

シックできれいな店内に天ぷらがずらっと

入店すると、ミャンマー人の店主、アウンさん（43歳）が笑顔で迎えてくれた。店は奥さんとバイトのメンバーで切り盛りしているという。

店内はシックな色調だが明るく清潔感がある。

縦に10人程度並べるカウンター席が続く。その上にずらっと天ぷらが入ったショーケースが並んでいる。

麺はそば、太そば、うどんの3種類が選べるようだ。小盛り、並盛り、大盛りがそろう。牛肉シリーズが人気のようだ。

天ぷらはカウンター右から人気の「特大イカゲソ」「紅生姜とり天」「小えびかき揚げ」「野菜かき揚げ」。

そして見慣れない「ミャンマー風揚げ豆腐」、さらに「紅生姜」「春菊」「玉ねぎ」「4種のきのこ天」などが並ぶ。

「ミャンマー風揚げ豆腐」ってなんだ？

私は意を決して「ミャンマー風揚げ豆腐そば」と「春菊」「特大イカゲソ」を別皿で注文。アウン店主に「ミャンマー風揚げ豆腐」についてきいてみた。

これがなかなか面白い。食材は大豆でなくダルカレーでおなじみのヒヨコ豆の粉、米粉、塩、水、ターメリック。食材を水でよく混ぜて、火にかけながら油を入れて粘りがでるまでよく混ぜて、適度なトロミが付いたら、別容器に移して冷やす。それを豆腐状のカタチにして揚げて完成である。通常は甘辛いソースなどをつけて食べるそうだ。

新しいメニューに郷土の味を取り入れてみようと試行錯誤して、「ミャンマー風揚げ豆腐」にたどり着いたという。

1分ほどで「ミャンマー風揚げ豆腐そば」が登場した。テンションが上がる。豆腐は2つ入っている。揚げ具合がきれいである。

まずつゆをひとくち。鰹節を中心に使った上品なつゆである。城東の暗黒つゆとは異なり、むらさきのきれいなタイプである。

そばは大手製麺所の食べなれた茹で麺だが、つゆとのバランスがよい。

外はカリっと、中身はふわっと

「ミャンマー風揚げ豆腐」は箸で持った感じはやわらかめである。ガブッとかじってみる。外側は日本の厚揚げ豆腐のようなカリっとした食感だ。中身は厚揚げよりやわらかくしっとりしている。スーパーで売っているしっとりタイプの厚揚げ豆腐が一番近い食感である。そして、ヒヨコ豆の甘さが感じられる。

ターメリックの味もしっかりしていて黄色が鮮やかでよい。そばつゆに実によく合っている。これには驚いた。しかもつゆをジュンワワと吸っていて、噛むとプシュウウとつゆが飛び出してくる（友人の立ち食いそば達人ぼんちゃんの表現を拝借）。

「ミャンマー風揚げ豆腐」はミャンマー語で「トーフジョー」というそうだ。ひよこ豆で作った黄色い豆腐は「トーフー（to hpu / တိုဖူး）」と発音するそうだ。そんな偶然があるのだろうか。大豆で作る日本の豆腐に近い白いタイプのものは「ペビャ（pe bya / ပဲပြား）」というようだ。「トーフジョー」はミャンマーのシャン民族の伝統料理で、今では全土で食べられている有名なミャンマーの大衆料理だという。

「春菊」は香りよく「特大イカゲソ」はゲソがゴロゴロ

「ミャンマー風揚げ豆腐」を速攻で食べてしまったので、次は「春菊」と「特大イカゲソ」をのせて食べ進めた。

「春菊」はよく揚がったかき揚げタイプで香りがよい。「特大イカゲソ」はゴロゴロとした大きめにカットしたゲソがたくさん入っている。見た目以上に量が多い。大満足の一杯となった。また、後日食べた「紅生姜とり天そば」もうまかった。

鶏肉と紅生姜を合わせるとうまみが増すように感じられた。

「ミャンマー風揚げ豆腐」は「トーフジョー」として販売拡大を期待

アウン店主は29歳で来日して以来、ラーメン店や居酒屋などで働き、そば屋でも修業を積んで、「そば・うどん 芽衣や」をオープンしたという。多くは語らなかったが、政変などがあり祖国に帰れない状態が続いているのかもしれない。それでも祖国の慈善事業に寄付したり、献身的な活動を続けているという。

3月16日（月）からは朝限定（6：00〜11：00）で「朝だけのお得！ワンコインセット 」（500円）をスタートした。私も非力ながら、食べに行って応援しようと思う。

再訪時、もしリクエストができるのならば、辛めの「カレーそば」か「カレーライス」を発売してもらって、「ミャンマー風揚げ豆腐」をトッピングにして食べてみたい。そして「ミャンマー風揚げ豆腐」はメジャーヒットする可能性を秘めている。「トーフジョー」というかっこいい名前で是非とも販売拡大を期待している。アウン店主、ご検討をよろしくお願いします。

写真＝坂崎仁紀

INFORMATION

「そば・うどん 芽衣や」

住所 東京都江戸川区南小岩8-14-7 第2杉浦ビル

営業時間 6：00〜23：00 （月〜木）／ 6：00〜翌1：00（金・土）／ 6：00〜22：00（日）

定休日 なし

https://www.instagram.com/meiya.sobaudon/

https://x.com/meiyakoiwa

（坂崎 仁紀）