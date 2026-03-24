大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて2026年3月20日より開催されている、カラフルなお花が彩るフラワーガーデンやフラワーショーが楽しめる春イベント「Harmonyland Flower Fantasy」の初日をレポート。

フローリスト姿の「ハローキティ」たちが登場するほか、フラワーガーデンやフォトスポット、フラワーショー「The Colorful Blooming!」など華やかな園内を楽しむ様子を紹介します☆

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「Harmonyland Flower Fantasy」レポート

イベント開催期間：2026年3月20日（金・祝）〜6月30日（火）

実施内容：

・フラワーショー「The Colorful Blooming!」［ザ・カラフルブルーミング！］」

・「ハーモニーランド フラワーガーデン」の実施

・スペシャルグリーティングの開催

・特定日にフラワーバルーンを持ったキャラクターがおでむかえする「おでむかえグリーティング」を実施

・キャラクターが日替わりで登場するビンゴを実施

・キャラクターグリーティング ファンスタジオのハーモニーパス購入者に「お花の種付きポストカード」をプレゼント

・期間限定フード、期間限定グッズの販売

・【コラボイベント】『フラガリアメモリーズ なかよくフェスティバル2026』の実施※2026年4月10日（金）〜 6月30日（火）

サンリオエンターテイメントが運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて、2026年3月20日より、春イベント「Harmonyland Flower Fantasy」がスタート。

園内には花をテーマにしたフラワーガーデンやフォトスポットが登場するほか、フラワーショー「The Colorful Blooming!」など、花いっぱいの世界観を楽しむコンテンツが展開されています！

カラフルなお花を楽しむショーや「フラガリアメモリーズ」とのコラボイベント！ハーモニーランド フラワー ファンタジー カラフルなお花を楽しむショーや「フラガリアメモリーズ」とのコラボイベント！ハーモニーランド フラワー ファンタジー 続きを見る

今回は、そんな春イベントの初日を伝える速報をお届け。

“花”をテーマにした「Harmonyland Flower Fantasy」は、春の訪れを感じる華やかな世界観の中で開催。

ハーモニーランドならではの自然豊かなロケーションとともに、エンターテインメントを楽しめます☆

最大の見どころは、フェスティバルステージで上演されるフラワーショー「The Colorful Blooming!」です。

フローリスト姿の「ハローキティ」をはじめとするキャラクターたちが登場し、花をモチーフにした演出や音楽に包まれた、華やかなステージが披露されました！

ステージ前ではキャラクターの動きに合わせて手拍子をするお子さまや、ショーをさらに盛り上げる「フラワーバルーン」を手に、笑顔で掛け声を楽しむゲストの姿も。

にぎやかな雰囲気に包まれるショーのひとときとなりました☆

また、園内には色とりどりの花の美しさを楽しめるフラワーガーデンや花をモチーフにしたフォトスポットが登場し、春の訪れを感じられる華やかな空間が広がっています！

カラフルなお花の装飾に囲まれたフォトスポットでは、家族や友人同士で記念写真を撮影するゲストの姿が多く、園内のさまざまな場所で写真撮影を楽しむ様子が見られました。

さらに、イベント期間中は花をテーマにした期間限定フードメニューが登場します☆

ローストビーフのブーケサラダやフラワークリームソーダ、フラワーパンケーキなど、花束や花をモチーフにした見た目にも華やかなメニューを展開。

写真撮影を楽しみながら味わえる、春らしいラインナップになっています！

そして、今回の「Harmonyland Flower Fantasy」の開催にあわせて、大分・福岡・熊本・宮崎エリアではテレビCMの放送がスタート。

ハーモニーランドの春の世界観を表現した映像では、キャラクターたちの姿を通してイベントの魅力を紹介しています☆

フラワーショー「The Colorful Blooming!」

フェスティバルステージで上演されるフラワーショー「The Colorful Blooming!」は、イベントの大きな見どころ。

フローリスト姿の「ハローキティ」をはじめとするキャラクターたちが登場し、花をモチーフにした演出や音楽とともに華やかなステージを披露しました！

ショーを楽しむために多くのゲストがステージ前に集まり、キャラクターが登場すると、会場から大きな拍手が☆

ショーの途中では、キャラクターのダンスに合わせて「ブルーミング！」と掛け声をかける参加型の演出もあり、キャラクターと一緒に声を出しながら盛り上がりました。

音楽に合わせて手拍子をするお子さんや、ショーをさらに盛り上げる「フラワーバルーン」を手にキャラクターといっしょにダンスするお子さまと家族連れの姿も多数。

会場は終始、にぎやかな雰囲気に包まれました！

ショーを楽しんだゲストからは「みんなで “ブルーミング！”と声を出していっしょに踊るのが楽しかった」「紙吹雪の演出がとてもきれいで春らしい雰囲気だった」「フラワーバルーンがかわいくて写真をたくさん撮った」「キャラクターたちのコスチュームも華やかで、ハーモニーランドらしいショーだった」

といった感想があり、会場は盛り上がりであった様子が伺えます☆

花いっぱいのフラワーガーデンやフォトスポット

園内には、色とりどりの花をモチーフにしたフラワーガーデンやフォトスポットが登場し、春の訪れを感じられる華やかな空間が広がっています。

花に囲まれたフォトスポットをはじめ、園内には花をテーマにした装飾が施され、多くのゲストが散策しながら春の雰囲気を楽しみました！

初日には、フラワーガーデンや色鮮やかな装飾を背景に記念写真を撮影する様子も見られ、実際に訪れたゲストからは

「お花がたくさんで春らしい雰囲気がかわいい」「写真を撮りたくなるスポットがたくさんあって楽しい」といった声も☆

ハーモニーランドならではの自然豊かなロケーションの中、花に囲まれた春の世界観を満喫できたようです！

花をテーマにした期間限定グッズ

イベント期間中は、花をテーマにした期間限定グッズも登場。

チャームやヘアクリップセット、フラワーバルーンなど、春らしい華やかなデザインのグッズが展開されています☆

身につけたり手に持ったりしながら園内を楽しむことができ、イベントの世界観をより楽しめるラインナップ。

来園記念やお土産としてもおすすめのグッズです。

初日には、フラワーバルーンを手に園内を歩いたり、ヘアクリップを身につけて写真撮影を楽しむゲストの姿が多く見られました！

花をモチーフにした期間限定フード

花をモチーフにした期間限定フードメニューが登場。

「ローストビーフのブーケサラダ」や

「フラワークリームソーダ」

「フラワーパンケーキ」など、花束や花をイメージした、見た目にも華やかなメニューがそろっています☆

春のイベントの世界観を味覚でも楽しめるラインナップ。

初日には、色鮮やかなフードメニューを前に写真撮影を楽しむ姿も多く見られました！

友人同士や家族連れがメニューを囲んで写真を撮る様子で賑わい、花やキャラクターに彩られたフードを楽しんだようです☆

※掲載されている商品は、予告なく品切れ・完売となる場合があります

「Harmonyland Flower Fantasy」テレビCM

放送エリア：大分・福岡・熊本・宮崎エリア

「Harmonyland Flower Fantasy」の開催にあわせて、華やかなフラワーガーデンやショーやフォトスポットの魅力がつまったCMを公開。

CMでは、フローリスト姿のハローキティをはじめとするキャラクターたちが登場し、春の訪れを感じられる華やかな世界観を表現しています！

色とりどりの花で彩られた園内や、キャラクターたちが楽しむ様子を通して、春のハーモニーランドならではの明るく華やかな雰囲気を感じられる内容です☆

「大分ハローキティ空港」装飾が2027年3月末まで延長

大分空港で展開されている「大分ハローキティ空港」の装飾が、2027年3月末まで延長決定。

「ハローキティ」をはじめとするサンリオキャラクターのフォトスポットなどが空港内に設置され、到着した来訪者を華やかに迎えています！

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空港を訪れると思わず写真を撮りたくなるような装飾として、多くの来訪者に親しまれ、ハーモニーランドを訪れるゲストにも旅の始まりを彩るスポットです。

今後もハーモニーランドの玄関口として、サンリオキャラクターの世界観を楽しめる空間として、来訪者を出迎えます☆

カラフルなお花が彩るフラワーガーデンやフラワーショーが楽しめる春イベントが、2026年3月20日にスタート。

2026年3月20日にイベント初日を迎えた、ハーモニーランド「Harmonyland Flower Fantasy」のレポートでした☆

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