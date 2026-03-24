「なぜか結婚できないウチの子」に悩む親をターゲットにした新たな婚活ビジネス「代理婚活」が盛況だ。親が当人に代わって交流会に参加し、「お相手」候補の親と知り合って見合いや交際のきっかけを作る。大事な我が子に幸せになってほしい、それが参加者たちの動機だ。

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ここでは、自身も2人の未婚の息子を持つ母親であり、長年家族問題を取材してきたジャーナリストの石川結貴さんによる『ウチの子の、結婚相手が見つからない！ 親の代理婚活でわかった「結婚の壁」』（文藝春秋）より一部を抜粋。石川さんが初めて参加した「代理婚活」の現場レポートをお届けする。（全4回の1回目）



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「男性リスト」、「女性リスト」を目にすると……

「45番です」

受付列の先頭になって告げると、女性スタッフが長机に広げられた名簿をチェックした。45番とは事前に主催業者から割り当てられた番号で、会場内で名前の代わりに使われる。

「はい、45番の方ですね。お座席はテーブルKになります。こちらの番号札を胸に下げて、指定の席でお待ちください」

「45」と書かれたプラスチックの番号札には、細いストラップがついていた。言われるまま胸に下げ、レセプションルームに入った私は、その光景に思わず足が止まった。

白いクロスに覆われた円卓の中心に、テーブルナンバーを示すAからPまでの立札がある。ひとつの円卓を8つのイスが囲んでいるから、参加者の合計は130名近い。

すでに8割方の座席が埋まっていたが、フォーマルな装いが多い参加者とは対照的に、円卓には一輪の花も飾られていなかった。開始時刻は午後1時、昼食時にもかかわらずフォークやスプーンのセットはおろかコーヒーカップさえ見当たらない。戸惑いながら周囲に目をやると、壁際のカウンターに水の入ったピッチャーとグラスだけが並べられていた。

まさか水だけ？ 事前に参加費の1万6000円を振り込んでいたから軽食くらいは出るだろうと目論んだが、いきなり拍子抜けだ。ともかくも指定の席に座ったが、Kの円卓に同席する親たちには笑顔もなく、むしろ近寄りがたいような硬い雰囲気が漂っている。

私の右隣、父親と思われる男性は真剣な表情で円卓に置かれた資料をめくっていた。左隣の母親らしき女性はボールペンを手に、なにやら忙しげにメモを取っている。向かい側に並んだ男女は夫婦そろっての参加なのか、顔を近づけ小声で話し合っていた。

周囲に同調するように、私もおずおずとトートバッグから資料を取り出した。十数枚のA3用紙の左端がホッチキスで留められ、ちょっとした冊子ほどの厚みがある。前半はブルー、後半はピンクの用紙で色分けされ、それぞれに「男性リスト」、「女性リスト」という印字があった。要するにこの資料には、参加した親たちの息子、または娘の情報が掲載されている。

年齢、続柄、身長、学歴、職業、資格、趣味、特技、勤務地、勤務形態、婚姻歴、宗教、喫煙の状況、一人暮らしの経験の有無、子どもの居住地、親の居住地、親から見た子どもの性格や長所、相手に望む年齢、相手に望む学歴、相手に望む人柄、結婚後の親との同居の可否と相当に細かい。

資料に掲載された情報は事前に親が記入し、主催業者に提出した参加申込書に基づいている。むろん私も細かな項目をすべて記入した。2人の息子のうち長男のほうの代理婚活だが、参考までに概要を記載してみよう。

実際にはさらに項目があるのだが、ともかくもこうした情報が一覧になり、前半は「1〜55」までの男性リスト、後半は「201〜252」までの女性リストとして色分けされていた。男女の番号を合計すると107人、つまり親の人数とは合わない計算だが、夫婦で参加のケースがあるせいだろう。

リストの番号は、親が胸から下げた番号札と紐づけられている。我が子の「お相手」として気になる人がいたら、会場内で同じ番号札の親に声をかければいい。番号が記載された席次表も用意されているため、○番の男性の親はテーブルCに座っている、○番の女性の親はああいう人か、そんなふうに様子を窺える。

プロフィールを見て「なんか、望み薄だよね……」

前述したようにリストは親が事前に記入した参加申込書に基づいており、交流会開催の1週間前に主催業者から郵送されていた。つまり会場に来てはじめて目にするものではなく、「お相手」としてどういう男性、あるいは女性がいるのか、あらかじめ目星をつけておけるシステムだ。

我が家の場合なら長男の「お相手」を探すわけだから、当然女性リストをチェックする。年齢や学歴、趣味、親から見た子どもの性格などの項目を見て、「○番の人がよさそうかな？」などと候補に挙げておく。むろん長男自身にもリストを提示し、了承を得た上での話だが、実際に目にした息子はふぅーっとため息交じりに言った。

「なんか、望み薄だよね……」

いかにもつれない反応だが、そう感じるのも仕方ない。まずは女性側の職業や学歴、親から見た子どもの長所などが相当なものだ。

医師、薬剤師、国家公務員、ピアニストなどという職業に加え、大学院卒という人も2割ほどいる。TOEIC900、英検1級、華道師範といった記載につづいて、勤勉な性格、頑張り屋、職場の人気者、親孝行などと、「親から見た子ども」のアピールが熱い。

男性側も同様で大学院卒が3割以上。会社役員、公認会計士、年収900万円、スポーツマン、女性を守れる強さを持つ、若々しい外見、そんなアピールもあった。

学歴などの高さに加え、リストの男女は総じて年齢も高かった。女性の中心層は30代後半で、40代の人も3割近い。男性は30代が少なく40代前半が中心層、50代の人も何人かいた。

人間性が大事だとは言うけれど…

私がはじめての代理婚活に出向いた2022年当時、長男は36歳でIT関連企業に勤めるごくふつうのサラリーマン。仮に釣り合いを考えたとき、年齢や学歴が高い女性は相応の男性を選ぶかもしれない。当人の言うとおり「望み薄」の可能性は高いのだが、根が楽天的な私は、つれない長男をけしかけてみた。

「ともかくさぁ、割と年齢が近くて、旅行とか共通の話題がありそうで、性格的にも合う感じの人だったらいいんじゃない？」

「いやぁ、どうだろう。だいたいこれって、親の目で判断するわけじゃん。女性側の親にしたら、自分の娘より高学歴の人とか、ふつうの年収じゃなく金持ちのほうがいいとか、そっちが大事になるんじゃないの？」

「そういう人なら、こっちからお断りよ」

私はついムキになって言い返した。

「私なんかずっと出版業界で働いて、それこそ学歴や年収が高い人をいっぱい見てきたけど、名実ともにすごいなって思う人ほど謙虚だよ。能ある鷹は爪を隠すって言うでしょ。逆にお金や地位を鼻にかけるような人は、見かけ倒しで人望なんてありゃしない。ふつうのサラリーマンで何が悪いのよ。真面目に働いて、優しくて、家庭を大事にできる人のほうが断然価値があると思うけどね。まして結婚する相手なら、お互いを尊重し合えるとか、一緒にいて安心できるとか、人間性のほうが大事に決まってる」

はいはい、長男は肩をすくめて苦笑した。「口」では母親にかなわないとわかっているせいか、それ以上の会話を打ち切ってさりげなく席を立つ。「皿、洗っとくね」、そう言ってキッチンシンクに置かれたままの食器を手際よく片付けはじめた。

押しつけがましい自分を反省しつつ、一方で私は、こういうところが長男の長所だと感じていた。典型的な草食系、間違っても人を押しのけてガツガツいくようなタイプではないが、だからこそいつも穏やかで、場の空気をうまく収めようとする。

学歴とか年収とか目に見えるものではなく、内面を重視してくれる「お相手」が見つかればうまくいくのではないか、そんな期待が楽天家の私に火をつけた。

もっともそれは、「親から見た」という話にほかならない。本当の意味でどういう女性が長男に望ましいのか、もっと言えばこのリストの女性にとって長男が「お相手」となり得るのか、私の思いとは別の現実があるのかもしれなかった。

身上書とプライバシー

「皆様、本日はようこそお越しくださいました」

会場内に設置された舞台上のマイクを前に、主催の代表者がオープニングの挨拶をはじめた。

「私どもが主催するこの交流会では、これまで延べ2万人以上の親御様にご参加いただいております。どなた様もご子息様、ご息女様のご良縁を願い、お子様のお幸せのために一生懸命活動しておられます」

参加する親たちは神妙な面持ちで、ときに拍手を交えながら代表者の話に耳を傾ける。私も右へ倣えと小さく拍手をしたが、セーターにスリムパンツというカジュアルな服装も相まって、どうにも居心地が悪かった。

ご子息？ ご息女？ 名家でもあるまいし、聞き慣れない敬称が耳に入るとモヤモヤする。むろん業者にすれば当然の敬意と思って使うのだろうが、庶民の我が家は女性の家柄など求めていない。平凡で堅実、優しい人柄なら十分なのだが、婚活というのはそう単純ではないのだろうか。

代表者の挨拶後に、いよいよ親同士の交流が開始される。前半の30分は男性側の親が女性側の親のもとに移動し、「お相手」として我が子はどうでしょうかと打診する。後半の30分、今度は女性側の親が男性側の親のもとへ行くという仕組みだ。

その際、親は相手に対し、我が子の「身上書」を提示する。先の参加申込書と同様、こちらも事前に親が記入した上で当日持参するのだが、身上書にはリスト以上の詳細な個人情報があった。

まずは氏名、これはむろん本名だ。居住地、つまり子どもが住んでいる住所もある。身長や体重、血液型といった身体的特徴に関わる項目に加え、会社名や所属先、出身校も必要だ。年収欄こそないが、インターネットで「○○株式会社 平均年収」などと検索すればおおよその収入はわかる時代。そういう意味でもプライバシーは筒抜けのようなものだろう。

さらに家族全員の氏名、年齢、学歴、職業、住所欄まであった。「父・○○○○ ○歳 ○○大学卒 ○○株式会社 住所・東京都国立市○町○番地」とか、「姉・○○○○ ○○大学卒 ○○デザイン会社 住所・横浜市中区○町○番地」などと、こちらも一家全員の個人情報を「実名」で記入する。

むろん息子、または娘の顔写真も大きく貼付されている。なにしろその場にいるのは親だから、「お相手」となる当人の顔が必須なわけだ。

あくまでも参考例として、また実物より記載項目を減らしているが、私の長男の情報をもとに身上書のフォーマットを挙げてみよう（表中の○○は本来すべて実名や実際の名称、直近半年以内に撮影した顔写真を貼付する）。

個人情報を交換することへの懸念

事前に身上書の項目を記入していたとはいえ、率直に言って少なからず懸念があった。プライバシーが重視される社会状況で、本人や家族の個人情報を子細に明かしていいものか。おまけにこの身上書を提示する相手は今日この会場ではじめて会った親、いわばどこの誰とも知らない人だ。その場限りでチラリと見せるならともかく、さらに大きな懸念があった。交流会、すなわち親の代理婚活の目的は「身上書の交換」なのだ。

チラ見せどころの話ではなく、仮に交換となった場合、我が子に関する子細な個人情報は相手が持ち帰る。むろんこちらも相手側の個人情報を持ち帰るのだが、前述したようにどこの誰とも知らない、その場ではじめて会う人の手に渡るというのは互いにリスキーな話だろう。

実際、主催業者からは身上書の交換についての注意が伝えられていた。会場内で親同士がよく話し合い慎重に判断する、交換後に子ども同士の見合いが成立しない場合は速やかに相手に返送する、なんらかのトラブルがあっても主催業者は一切の責任を取らず苦情も受けつけない、そんな内容だ。

「連絡先」として親の住所や電話番号があるのは、交換後の親同士のやりとりを想定しているからだ。親が持ち帰った身上書をもとに子どもと話し合い、見合いに進むのか、それともお断りして相手側に返送するかを判断する。こうした交渉や連絡はすべて親が行い、仮に子ども同士の見合いが決まった場合でも親の同席が推奨されていた。

代理婚活も親なら、相手側と交渉するのも親。おまけに見合いにまで顔を出すとは失笑されても仕方ない話だが、おそらくトラブルを減らすためだろう。たとえば子どもが一人暮らしの場合、本名に住所、勤務先や顔写真まで知られた相手からストーカー被害を受ける可能性も否定できない。だからこそ積極的に親が関わり、何事かあれば親同士で話し合うという想定のわけだが、それでも完全なリスク回避にはならないだろう。繰り返しになるが身上書を交換し、交渉する相手は、今日この会場ではじめて会った人なのだ。

懸念があるならやめればいいのだが、同じ円卓を囲む親たちの様子を窺うと、誰もが複数枚の身上書を持参し、準備万端という雰囲気だった。複数枚というのは、先のリストから事前に複数の候補者を選び、それぞれの親との身上書交換に進みたいからだ。仮に5人の候補者をリストアップしていたら、5枚の身上書を用意しておく必要がある。むろん交換を断られる場合もあるが、それとは別に、自分が候補に挙げていなかった「お相手」の親から交換を希望されることもあり得る。そのため主催業者からは、「身上書の枚数は、余裕をもってコピーの上、当日ご持参ください」とあらかじめ通知されていた。

次第に「後れを取ってなるものか」という気持ちに

私はといえば息子をけしかけた末、女性リストから5人を候補に挙げていた。正確にはそれぞれのリスト番号に○や△を記入し、第一候補か二番手か、そんなふうに優先順位をつけた。我ながらえげつない話だが、なにしろこちらからの交渉時間は30分と限られている。初対面の挨拶を交わし、長男の身上書を提示し、我が子はどうでしょうかなどと打診しながら相手の情報まで聞き取ったりすれば、すぐに時間は経ってしまう。

ほかの親も同じことを考えているのか、同じ円卓の右隣の男性はリストに蛍光ペンでマーキング、付箋までつけていた。左隣の母親とおぼしき女性は細かな文字が書き込まれたメモ帳と会場内の親たちを交互に見て、いかにも段取りを確認している様子だ。

私は次第に会場の雰囲気にのまれていった。代理婚活への躊躇や身上書を交換する懸念よりも、後れを取ってなるものか、そんな気合いがむくむくと湧いてくる。自然体でいこうと心がけていたはずが、あれよあれよという間に前言撤回だ。

「交流の時間となりました。まずはご子息様の親御様、ご息女様の親御様のお席に伺い、お話をされてください。ご息女様の親御様はそのままご着席の上でお待ちください。男性側のアプローチタイムは、今から午後1時40分までです」

主催業者の声かけを受けて息子を持つ親たちは一斉に身上書を携え、会場のそこかしこに散らばった。

〈「失礼ですが、年収はおいくらですか？」息子（36）の代理で婚活したら…「お相手」候補の親から突き付けられた“まさかの条件”〉へ続く

（石川 結貴／ノンフィクション出版）