〈「失礼ですが、年収はおいくらですか？」息子（36）の代理で婚活したら…「お相手」候補の親から突き付けられた“まさかの条件”〉から続く

「なぜか結婚できないウチの子」に悩む親は多い。しかし、現在の30、40代がいかにして婚活に励んでいるか、その苦労を知らない親も多い。

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ここでは、自身も2人の未婚の息子を持つ母親であり、長年家族問題を取材してきたジャーナリストの石川結貴さんによる『ウチの子の、結婚相手が見つからない！ 親の代理婚活でわかった「結婚の壁」』（文藝春秋）より一部を抜粋。

結婚相談所で600万円以上を費やし「成婚退会」した44歳男性の、あまりにも悩ましい体験談をお届けする。（全4回の3回目／最初から読む）



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「成婚退会」した男性の悩ましい事情

「婚活って、いろんな条件が合うかどうかを考えるでしょう？ 相手の年収や学歴、年齢や外見、性格とか趣味とかね。まずはそういうものを基準に選別するんですけど、実はその先にもっと大きな条件があるんじゃないかと。それは『この人を好きだと思えるかどうか』ってことです」

都内在住、流通系企業に勤務する武井基弘さん（仮名・44歳）は1年前、それまでつづけてきた一切の婚活に終止符を打った。35歳から42歳まで2ヵ所の結婚相談所で婚活し、マッチングアプリや街コン（街中にある飲食店などで、参加者同士が自由に交流する婚活）も利用した。7年間の婚活中、結婚相談所を通して見合いや仮交際(見合い後に相手と親しくなるためのデート)に進んだのはおよそ80人。42歳になって4歳年下の女性と真剣交際(結婚を視野に入れた1対1の交際)に進み、その3ヵ月後に「成婚退会」をした。

「成婚退会っていうのは入籍とか挙式とか、そういうものではないんです。男女双方で結婚しようかって話が出るとか、男性が女性にプロポーズするとか、要は結婚に向けて具体化したら成婚という扱いになります。僕が入会していた結婚相談所だけでなく、おそらくほかもそうだと思いますけど、その時点で結婚相談所に成婚料を支払い、自動退会になります」

武井さんは28万円の成婚料を支払い退会したが、結果的に正式な結婚に至らず破局した。その理由が「この人を好きだと思えるかどうか」、つまり相手への恋愛感情が持てなかったからだという。ならばなぜ好きになれない相手を選び、成婚退会したのだろうか。

まずは焦りがあった。婚活当初は多くの見合いが成立したが、年齢を重ねるごとに「お断り」されることが増えた。とりわけ40代になると、100人の女性に「お見合い希望」を出して1人にOKされるかどうかという低確率に直面した。ようやく見合いに臨んでも、翌日には「お断り」されて仮交際に進めない。

そんなとき先の女性との見合いが成立、武井さんは42歳になり、それまで費やした婚活費用は総額600万円に達していた。

「これが最後のチャンスかもしれないと思いました。以前のお見合いでは自分を盛ったり、積極的に話しかけたりしてたけど、かえって女性に引かれることも多かった。だからもう気取らずに自然体でいこう、それでダメなら仕方ないという気持ちもありましたね。そしたら向こうも同じことを考えていたんです」

相手に対して感じていた“ある不安”

相手の女性は当時38歳、婚活歴は武井さんを上回る10年だった。長い婚活に甘んじてきた彼女も「これが最後のチャンス」と考えていたようで、思いのほかすんなりと仮交際へ進んだ。一方で武井さんは、ある不安を覚えてもいたという。

「正直に言えば、彼女に対してそこまで熱い気持ちはなかったんです。それは向こうも同じかもしれないけど、お見合いで出会うわけですから、一目惚れでもない限りすぐに恋愛感情は湧かないですよね。もうひとつ、それまで期待しては失敗ということが多かった。何十人と会ってもうまくいかないと自己否定の塊になるので、どうせ今回もダメだろうと、あえて感情を抑えた部分もあります」

おまけに女性は電車で片道2時間の街に住んでいた。勤務形態や休日も違うため、互いの予定を合わせるのも容易ではない。気持ちの部分で距離を感じるだけでなく、物理的な点でも懸念があった。

それでも互いに「お相手」候補がいなかったため、ほどなく1対1のデート、つまり真剣交際がはじまった。勤務シフトを調整して武井さんが彼女の住む街に出向いたり、中間地点の駅ビルでお茶を飲んだりして2ヵ月が過ぎたころ、担当カウンセラーから「真剣交際は3ヵ月まで」とクギを刺された。

カウンセラーによると、真剣交際の期間が長くなるのは女性に不安を与えるのだという。先行きがはっきりしないまま月日を重ね、仮にその交際がダメになればとんだ時間の無駄になってしまう。お互いに「最後のチャンス」と考えるのなら、なおさら早いうちに結婚の意思を固めてほしいと迫られた。

「そう言われても2人で会ったのは4、5回です。時間にしたら全部で10時間くらいなのに、相手の何がわかるんだって話ですよ。僕としてはもっと女性のことを深く知ってから結婚するかどうかを決めたかった。でも深く知るためには、成婚退会するしかなかったんです」

武井さんの言う「深く知る」とは、性的な関係を指す。言い方を変えれば、相手と「男女の仲」になるためには成婚退会するしかなかった。

「清い関係」のまま結婚を決める？

結婚相談所では、仮交際や真剣交際の期間に会員同士が性的関係を結ぶことが禁じられている。一緒にホテルに入ったり、宿泊を伴うデートをしたりするのも禁止、それが大方のルールで、違反した場合は退会させられる。たとえば最大手の結婚相談所であるIBJは、会員に次のようなルールを課している。

〈 ルール上、結婚婚約またはそれらと同等の成果（「結婚の口約束」「宿泊」「宿泊をともなう旅行」「婚前交渉」「同棲」「交際期間を延長し、通算6ヵ月を経過した場合（交際期間は原則3ヵ月）」など）は、「成婚」とみなします。トラブルを避けるため、交際期間中の旅行や婚前交渉は禁止です。（IBJ「お見合いと交際のルール＆マナー」より引用）〉

いわば「清い関係」のまま相手と結婚するか否かを決断し、仮に結婚しようと決めたら先んじて成婚料を支払い成婚退会する。あとは当事者間の自由で、二人がどうなろうと結婚相談所は関与しない。前述のようにすでに退会しているからだ。

またIBJでは「交際期間は原則3ヵ月」とも規定され、「通算6ヵ月を経過した場合」にも「成婚」とみなされ退会する。要はできるだけ短期間に結婚を具体化しなくてはならない。

「僕の場合、プロポーズするとか、婚約指輪を渡すとか、そういうことを経て成婚退会したわけじゃないんです。共働きが希望、できれば子どもがほしい、そんな程度の話しかしませんでした。それも一種の結婚の意思とみなされても仕方ないかもしれないけど、結婚相談所のルール的に結論を急かされた感は否めませんね」

前述のように3ヵ月間の真剣交際を経て成婚退会した武井さんは、相手を深く知る、今後は性的な関係を持ってより親密になりたいと考えた。といっていきなりホテルに誘うというのも躊躇する。女性のほうは同居する両親に成婚退会を報告したと知らされ、ひとまず先方の実家に挨拶に出向いた。ところがそこで思いがけない出来事があった。

最寄り駅まで迎えに来た女性の車に乗り込むと、車内にはタレントの関連グッズや通販サイトの空箱などが雑然と積まれていた。将来の結婚相手が同乗するのがわかっていながら、まるで気を遣った様子は見られない。

訪ねた実家の様子にも驚いた。複数の小型犬がいるとは聞いていたが、通されたリビングルームのソファーはシミだらけ、どことなく臭気もする。廊下には衣類や布団、買い置きの食品などがあちらこちらに置かれたままだった。

「食事を出してもらったんですが、母親は犬を抱いたまま食べるし、父親のほうは僕の目の前でタバコを吸う。肝心の彼女はお皿一枚運ばず、スマホをいじったりしている。僕はそこまで神経質じゃないし、犬だって嫌いじゃないけど、一般常識としてどうなのかと引きました」

もしかしたら自分を気に入らないのか、それともすでに身内気分で打ち解けてくれたのか、武井さんは混乱しながら女性の実家をあとにした。成婚退会し、相手の両親にも挨拶をした以上、今後は正式な結婚に向けて具体的に進めなくてはならない。両家の顔合わせ、婚約や挙式への段取り、新居や新生活への準備など、2人で相談し、協力すべきことはさまざまあるだろう。とはいえ気持ちが高まるどころか、不安のほうが増してしまう。

おまけに成婚退会後は、それまでの担当カウンセラーに相談することもできなかった。これは武井さんが入会していた結婚相談所のルールだが、退会した会員からの悩み相談などは禁止されていたからだ。

「実家の印象だけで、彼女や家族を判断するつもりはありませんでした。人間なんていいところも悪いところもあるし、自分だって彼女から見たらイヤだなって思うところはいっぱいあるでしょうから。ただ、結婚に向けての話し合いを進めるうち、また別の違和感が出てきたんです」

彼女からは〈愛され婚がしたい〉とLINEのメッセージが…

あるとき彼女から〈愛され婚がしたい〉とLINEのメッセージが来た。「愛され婚」とは婚活用語のひとつで、「男性から愛されるようなステキな女性になろう」と女性の在り方を指南するものだ。

たとえば「笑顔でいる」、「感謝する」、「相手をほめたり、自分がほめられたら素直に喜ぶ」、「一緒にいて居心地のよい存在になる」など、要は男性に一方的に求めるだけでなく、女性のほうも努力すれば相手から愛され、ステキな結婚ができる、そんな意味として使われる。本来は女性の誠意を促すための「愛され婚」だが、彼女は違う解釈をしていた。

「愛されていることを形で示してほしいと言うんです。たとえば映画みたいな感動的なプロポーズをしてほしい、婚約指輪は○○ブランド、結婚式は海に面したチャペルか人気式場のガーデンウエディングなんて希望を出してきて。女性だからいろいろ憧れがあるんでしょうが、40近い年齢のわりにまるで若い子のノリでした」

彼女の願いを叶えるためには相応の費用や準備が必要だ。そういう現実的な話題を振ると、急に不機嫌になったりするからたまらない。何度か話し合いを重ねたが、彼女の望む「愛され婚」とは「私は彼にこんなに愛されているのよ」、そう周囲に見せつけたいようにも感じられた。

無理をしてでも相手の思いを尊重したほうがいいのか、それとも自分の意見を率直に伝えるべきか、考えれば考えるほどストレスが溜まっていく。それでも武井さんは「彼女と別れよう」とは容易に決断できなかった。

7年という時間、総額600万円にも上る費用を費やしてようやく成婚退会した。ここまできてダメになり、また振り出しに戻って婚活を再開するくらいなら、多少の違和感は飲み込んでも結婚したほうがいい。それは自分だけでなく、彼女にとってもそうだろうと考えたからだ。

別れを決断させた「決定的な出来事」

そんな武井さんが別れを決めたのは、女性と一緒に出かけたある式場での模擬挙式体験がきっかけだ。模擬挙式とは、結婚を予定している男女がチャペルを見学したり、ウエディングドレスを試着したり、披露宴で提供されるフルコース料理を食べたりするもの。武井さんは彼女の希望で「宿泊付きブライダルフェア」、つまり式場に併設されたホテルで一泊するというプランを申し込み、およそ10万円を支払った。ところがここでも思いがけない出来事に直面する。

「実は前日から吐いたり下したりと体調が悪かったんです。当日はかなり無理をして行ったのでフルコースなんて食べられないし、会場内を歩くのもつらい。彼女には事情を話してあったし、ヘタに無理して迷惑をかけるのも悪いからと、僕だけ部屋で休ませてもらいました。そしたらあとから来た彼女がキレたんです」

まわりはみんなカップルなのに、自分はひとりでドレスの試着をしたり、食事をとったりして恥をかいた。私に対する思いやりがあれば、無理をしてでもつきあうはずだ。楽しみにしていたのに気分は最悪。そんなふうにむくれる彼女を見て、武井さんは埋めようのない溝を感じた。

ひとりにしたことは確かに申し訳なかったし、キャンセルすることもできただろう。一方で自分からしたら、模擬挙式を楽しみにしていた彼女のために精一杯の無理をした。体調の悪い自分を気遣うどころか「思いやりがない」と責められるとは、その人間性が理解できない。式場に併設されたホテルの部屋で「初夜」を迎えるはずが、同じ空間にいることさえ苦痛を感じた。

結婚相談所を成婚退会して4ヵ月後、武井さんは女性に別れを申し出た。彼女からは連日LINEが、また両親からも何度か電話があって責任を取るよう迫られた。やむを得ず弁護士に相談し、「婚約不履行」という名目で80万円の慰謝料を支払った。このうち30万円は女性が成婚退会する際に結婚相談所に収めた成婚料の弁償、要は武井さんが2人分の成婚料を負担しながら破談したことになる。

「彼女を傷つけ、大切な時間を無駄にさせたことは本当に申し訳なかったです。ただ、自分勝手は承知の上で、あのまま無理して結婚しなくてよかったとは思いますね」

「僕は仕事でも辞めたら、本当にひとりぼっちになりそうです」

武井さんは女性との交際中、「この人を好きだと思えるかどうか」という葛藤を抱え、最終的に「好きになれない」と思って破談した。お互いにもっと時間をかけ、相手を深く知ることができれば、また違った結果だったかもしれないが、交際期間の制限や性的関係が禁止されている結婚相談所のルールとしてはむずかしい。

「またイチから婚活しようなんて気持ちにはなれないです。まぁ自分なりにやるだけやってダメだったんだから、この先の人生を充実させていくしかないですね。でも僕は仕事でも辞めたら、本当にひとりぼっちになりそうです」

そうして2台のスマホを取り出し、武井さんはそれぞれLINEのホーム画面を開いてみせた。1台は会社支給の業務用で、200人以上が「友だちリスト」に登録されている。もう1台の私用スマホの「友だち」は全部で12人、家族や学生時代の友人だけだ。

かつては私用スマホで、マッチングアプリや結婚相談所を介して知り合った多くの女性とメッセージ交換をした。相手側からブロックされたり、自分が削除したり、ついには破談になって誰ひとり「友だちリスト」には残っていない。

「あれだけ婚活やったのに、結局は自分がダメなんですかねぇ……」、武井さんは深いため息をつき、どこか作ったような笑いを浮かべた。

〈34歳で婚活スタートし「結婚なんていつでもできる」と思っていたが…キャリア女性（39）が痛感した“認識の甘さ”「今考えれば、傲慢だった」〉へ続く

（石川 結貴／ノンフィクション出版）