女優橋本環奈（26）が主演するフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（月曜午後9時）最終第11話が23日放送され、世帯平均視聴率（関東地区）が5・9％だったことが24日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は3・6％。

第1話は世帯8・1％、個人5・0％。第2話は世帯6・1％、個人3・6％。第3話は世帯6・1％、個人3・6％。第4話は世帯6・0％、個人3・8％。第5話は世帯5・0％、個人2・9％。第6話は世帯5・8％、個人3・6％。第7話は世帯5・3％、個人3・2％。第8話は世帯5・0％、個人2・9％。第9話は世帯4・8％、個人2・8％第10話は世帯5・4％、個人3・3％

橋本は「月9」初主演。同作は、実在する女性医師の半生を基にしたオリジナルストーリーで、高校を退学した元“ヤンキー娘”田上湖音波（橋本）が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となり、患者に真摯（しんし）に寄り添いながら医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント作品。持ち前の義理人情であらゆる理不尽に真っ向からぶつかる姿を描く。向井理、宮世琉弥、吉田鋼太郎らも出演。主題歌はAdo「エンゼルシーク」。

最終話は湖音波（橋本環奈）は手術中の中田（向井理）の動作に違和感を覚え、手術後に「目、見えてないですよね？」と声をかける。すると中田は、髄膜腫で右側の視野が大きく欠けていることを打ち明ける。

自分が手術をすると訴える湖音波に対し、「命が助かったとしても視力を失えば医者を続けることはできない」と断る中田。湖音波は食い下がるが、中田の決意は揺るがない。

手術を終えた厚労大臣・海原（井上肇）の元を訪れた鷹山（大谷亮平）に、中田は術後のケアについて相談したいと声をかける。

2人が会議室へ行くと、そこには大河原（大塚寧々）が待ち受けていた。大河原は自身を含む経営陣の辞職に関する同意書を鷹山に差し出す。亜里沙（湯山新菜）の紹介状の扱いに関して責任を取るべきだと訴えるが、鷹山は反発。そこへ湖音波が入ってくると、室内でのやり取りすべてが院内に生配信されていると告げ…。

数日後、院内の状況は様変わりしていた。中田が辞職して姿を消してしまい、不安を覚える脳神経外科の一同に、湖音波は「とにかく手を動かそう！」と発破をかける。湖音波自身も何かに取りつかれたように仕事に没頭し、残業続きの毎日を送っていた。

そんなある日の朝、潮五郎（吉田鋼太郎）が脳神経外科のスタッフルームを訪れる。中田が病気だと察した潮五郎は亡くなった妻を思い出したと言い、「今行かんと一生後悔するぞ」と湖音波を諭す。それを聞いて湖音波は中田に会いに行くが、すでに自宅を引き払っており途方に暮れる。そこに、颯良（宮世琉弥）から中田が倒れたと連絡が入る。