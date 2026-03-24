〈7年で会ったのは80人、600万円以上を費やしたが…結婚相談所でついに“成婚退会”した男性（44）の苦すぎる末路「同じ空間にいることさえ苦痛で…」〉から続く

「なぜか結婚できないウチの子」に悩む親は多い。しかし、現在の30、40代がいかにして婚活に励んでいるか、その苦労を知らない親も多い。

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ここでは、自身も2人の未婚の息子を持つ母親であり、長年家族問題を取材してきたジャーナリストの石川結貴さんによる『ウチの子の、結婚相手が見つからない！ 親の代理婚活でわかった「結婚の壁」』（文藝春秋）より一部を抜粋。

34歳で婚活を始め「結婚なんていつでもできる」と思っていた女性が、マッチングアプリや結婚相談所に登録して痛感した“認識の甘さ”とは……。切実な体験談をお届けする。（全4回の4回目／最初から読む）

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結婚なんていつでもできると思っていた

「婚活って一口に言っても、20代と30代では全然違うんです。30代、特に35歳になったらガーンって言うくらい厳しくなるけど、私は自分がそうなるとは思っていませんでした。まわりにいる未婚の女友達も、だいたいそんな感じですね」



写真はイメージ ©maruco/イメージマート

川上由香さん（仮名・39歳）は都内で一人暮らし、大手メーカーの管理職を務めるキャリア女性だ。20代のころは仕事に熱中しながらも、何人もの男性との交際が途切れることがなかった。川上さんは「結婚なんていつでもできる」という自信があり、「焦らなくても大丈夫だろう」と余裕すら感じていたという。

31歳のとき、同じ歳の男性と交際がはじまった。彼が川上さんの部屋に泊まりに来たり、「同棲しよう」と言われたり、いつ結婚してもおかしくない関係だった。ところが男性からは一向に具体的な話が出ず、川上さんが結婚を話題にしてもはぐらかされてしまう。

1年、2年と交際期間が長くなるにつれて焦りが増すだけでなく、このころ川上さんは別の悩みも抱えていた。北関東にある実家の母親からのプレッシャーだ。

「母は短大を出て、ほんの少し働いただけで大企業の会社員だった父と結婚しました。5歳上の兄と私を育てる専業主婦だったから、女が結婚して子どもを持つのはあたりまえ、そのためにも若いうちに結婚しなくちゃダメ、そういう考えが強かったんです。30代になっても独身の私が恥ずかしい、どうして人並みにお嫁にいけないのかって、一方的な価値観で責められるのがたまりませんでした」

同級生の○○さんは商社勤務の男性と結婚した。近所の○○ちゃんには3人目の子どもが産まれた。そんな話を持ち出されるのに嫌気が差し、川上さんは実家へ帰省するのをやめた。一方の母親は娘にだけでなく、同じく未婚だった川上さんの兄に向けても結婚するようけしかけていた。

知人から紹介された女性との見合いの場を設け、勝手に街コンに申し込んで参加するよう勧め、いわば代理婚活に必死だ。兄のほうはそれも親孝行のひとつと考えて母親に従っていたが、何人かの女性と見合いをしてもいい結果にはならなかった。

「母は子どもに完璧を求めるタイプの人だから、どちらの子どもも独身だなんて受け入れられない。兄も私もいい大学を出て一流企業で働いているのに、どうして相手が見つからないのか、現実が許せなかったんでしょうね。それは私が本格的に婚活をはじめてからも同じでした。母にはいまどきの婚活の厳しさがわからなくて、余計な口出しはするわ、自分の考えを押しつけようとするわ、何度も母娘ゲンカになりました」

35歳を過ぎると〈いいね〉が来るのは40代後半以上の男性ばかりに…

34歳になって先の男性との関係を解消した川上さんは、マッチングアプリでの婚活をはじめた。何人もの男性との交際経験を持ち、「結婚なんていつでもできる」と余裕だった川上さんだが、いざ婚活をはじめてみると認識の甘さを痛感した。

当初は何人もの男性とマッチングした。それでもメッセージ交換を経て実際に会ってみると、アプリの写真とは外見が違っていたり、会話がヘタだったりする。なまじ恋愛経験が豊富なだけに、つい過去の交際相手と比較し、「こんなダサい人、あり得ない」と相手を見限ってしまう。

今から考えれば傲慢だった、そう過去の自分を振り返る川上さんだが、当時は「好条件の人」を探すことが婚活の第一目的だった。それまで多くの男性から「彼女」として選ばれてきた自信もあったし、なにより好条件の相手でなければ母親が納得しないだろう、そんな気持ちもあった。ところが35歳を過ぎると、川上さんのマッチング率は急低下した。

同年代の男性とマッチングしにくくなり、40代後半や50代、ときには60代以上から〈いいね〉が来る。〈いいね〉とはマッチングアプリ内で気に入った人に送る意思表示で、双方が〈いいね〉を送り合えばマッチングが成立、一対一でメッセージ交換ができる仕組みだ。

「いくらなんでも60過ぎの人から〈いいね〉されるのは気持ち悪いし、これはマッチングアプリ以外の方法で婚活するしかないなと思いました。36歳で結婚相談所に入会したんですけど、こちらはこちらで大変でしたね」

「プロフィール写真は清楚な服で」「お見合いにはお菓子を手土産に」

入会金6万円、月会費2万円の契約を結んだ川上さんは、担当カウンセラーからさまざまなアドバイスを受けた。最初に驚いたのは「36歳のあなたでは、お相手探しは大変です」という言葉だ。

結婚相談所の男性会員のほとんどは、将来的に子どもを持つことを望んでいるという。35歳以上は高齢出産、そんな認識の広まりから、多くの男性は結婚相手の希望年齢を30代前半までとする傾向がある。

むろん30代後半や40代の女性でも出産はできるのだが、見合いから仮交際、真剣交際から結婚、さらに妊娠というプロセスを考えると相応の時間が必要だ。仮に30代後半同士の男女が見合いをしたとして、そこから交際、結婚、妊娠となれば、出産が叶うのは40代の可能性が高い。男性はそういう時系列を逆算し、「できれば30代前半まで」と考えがちだという。

次に驚いたのは「清楚な印象を与える服でプロフィール写真を撮影して」というカウンセラーのアドバイス。ビジネススーツでは硬い印象を与えるし、カジュアルな服装では「本気度」が伝わらない。プロフィール写真はフェミニンな服装で撮影するのが基本というわけだ。

清楚な服など一枚も持っていなかった川上さんは急きょ購入、専用スタジオでヘアメイク付き撮影料2万円を支払ってプロフィール写真を撮った。

「お見合いが成立したらお茶代は男性が支払うけど、女性も小さなチョコレートなんかを手土産で渡したほうが好印象、そんなアドバイスもありましたね。私はお見合いのたびにお菓子の小袋を用意して、ちゃんと気配りできますみたいな女性像を演出してました。ただ、プロフィール写真の清楚な服といい、お見合いのときのお菓子といい、実際どこまで効果があるのかは疑問でした」

結婚相談所での婚活当初、川上さんは「お相手」候補の条件として「年収600万円以上」を指定していた。自分のキャリアや収入を踏まえれば、相手の男性も「このくらいは当然」と考えたが、これもカウンセラーのアドバイスでまもなく「年収500万円以上」に変更した。

次から次へと繰り出されるアドバイスに従いながらも、川上さんの心中は複雑だった。結婚相談所で規定されたルールとマナーの中で、本来の自分が抑え込まれていくような感覚になる。男性が望む女性像も大事だろうが、もっとありのままの自分の人間性を評価されたい。過去の恋愛経験や交際相手のことを思うと、モテていた自分へのプライドもそう簡単には捨てられない。だが現実の婚活は、川上さんの希望どおりにはならなかった。

30人以上とお見合いしたが成功せず

「こんなことを言うのは失礼かもしれないですけど」、そんな前置きをしながらも、川上さんは見合いで会った男性たちの印象をシビアに語った。

「はっきり言って、変な人が多かったんです。女性との交際経験がなさそうで何を話せばいいのかわからないとか、どう見ても普段着だよねって格好でボーっと待ってるとか、平気で遅刻してくるとか。あなたの年齢で子どもは産めますか、仕事をして稼いでくれますか、そんなことを言ってくる人もいました」

前述のように何度かの恋愛経験があった川上さんからすれば、女性と話もできない男性に魅力など感じない。子どもを望む気持ちはわかるが、初対面の見合い相手に「産めますか」、そんなデリカシーのない発言をする人は論外だ。

一方で川上さんが好印象を持つ男性、年収や職業、外見などがハイスペックな男性は他の女性会員からの人気も高く、お見合い希望を出しても断られてしまう。結婚相談所でも、またマッチングアプリなどの婚活ツールも同様だが、男女とも一部の会員に人気が集中しがちだという。

見合いが成立しなければ、むろんその先の可能性はない。川上さんは多少なりとも気になる男性にはせっせとお見合い希望を出し、男性からのお見合い申し込みにはOKを返し、とりあえず「数をこなす」という方針に変えた。このまま年齢を重ねればもっと婚活が厳しくなる、そんな不安が増したからだ。

「結婚相談所では1年間婚活して、30人ほどの男性とお見合いをしました。相手との都合を合わせるのが大変で、午前、午後、夕方と1日で3人の男性とのお見合いをハシゴしたり、会社の繁忙期には業務用のパソコン持参で合間に仕事をしたり。おまけに女性と話すのが苦手な男性が多いから、自分から一生懸命話を振るとか、相手が緊張しないように気配りするとか、まぁ我ながらがんばったと思います」

見合いをしたうちの7人と仮交際に進んだが、一、二度のデートでダメになった。ある男性からは「しっかりしすぎていて、ドキドキ感がない」という理由で断られ、別の男性からは「仕事も家事も子育てもしっかりやって」と要求されて自分から断った。

仮交際と並行しながらほかの男性にもお見合い希望を出し、なんとか数をこなそうと懸命な川上さんだったが、実家の母親はまるで理解がなかった。婚活の様子を報告すると、「そんな年収の人じゃダメね」、「もっとがんばっていい人を見つけなさい」、そう勝手な意見を押しつけてくる。「お母さんが言うほど簡単じゃない」と返しても、「心配だから言ってるのよ」と平行線のまま、結局は母娘ゲンカになってより落ち込んでしまう。

未婚の女友達は相談相手にならない

「いくらお見合いや仮交際をしてもダメになるって、やっぱりつらいわけですよ。自分の何が悪いんだろう、どうすればうまくいくんだろうって、どんどんわからなくなります。カウンセラーからああしろこうしろと一方的に言われるのもうんざりするし、母親には話が通じない。じゃあ自分と同じような未婚の女友達なら相談相手になるかっていうと、これまたそうでもないんです」

職場の同僚や学生時代からの友人など、川上さんの周囲には同世代の未婚の女性が複数いた。女性同士で気楽に話せるメリットはあったが、一方では彼女たちの言動に違和感を覚えることも少なくなかった。

交際相手がいる女友達は、男性を意のままにすることが「自分の魅力」だと自慢する。ブランド品を購入させ、高価なレストランやホテルで散財させ、ケンカになったら土下座で謝罪させる。それでも男性が「好きだ」と言ってくれるほど、自分には女性としての価値があるのだと豪語していた。

別の30代の女友達は、マッチングアプリで知り合った20代の男性と次々に性的関係を持っていた。「若い男にモテる」、「イケメンに誘われる」と舞い上がり、同世代の男性との婚活に取り組もうとする様子はなかった。

「私もマッチングアプリを使ってたので彼女の状況がわかるんですが、『ヤリ目』の人ってたくさんいるんですよ。女性と真剣に交際したいわけじゃなく性行為が目的、要は簡単にヤラせてくれる女を探しているんです。そういうことをわかって舞い上がっているのか、それとも本気で自分がモテると勘違いしているのか、彼女の話を聞くたびにげんなりしました」

実のところ川上さん自身、マッチングアプリで出会った人から何度か性行為を持ちかけられた。相手と待ち合わせをし、初対面の直後に「ホテルに行こう」と誘う人もいた。あわてて拒み、逃げるように帰ったが、だからといってマッチングアプリをやめようとは思わなかった。

結婚相談所を介した婚活では、見合いが成立し、仮交際に進む合意ができた時点でカウンセラーから相手の連絡先が知らされる。双方が直接メッセージ交換するまでには、相応の手間と時間がかかるわけだ。

一方、マッチングアプリでは双方が〈いいね〉のアクションボタンを押したり、相手からの〈いいね〉に〈ありがとう〉と返すだけで「マッチング成立」となり、直接のメッセージ交換ができる。

さらにマッチングアプリでは、異性の会員から受け取った〈いいね〉の数がそれぞれのプロフィール画面に表示される。川上さんの場合で言えば、気になる男性のプロフィールとともに相手の〈いいね〉数を確認することで、ほかの女性からも人気があるのか、それとも全然相手にされていない人なのか、アプローチの目安にもなる。

「私は男性に〈いいね〉を送るのを日課にしてただけじゃなく、マッチングが成立した相手を常時5人キープしてました。婚活を知らない人から見たら掛け持ちなんてとビックリされるかもしれませんが、それくらいやらないと精神的にキツイんですよ。5人のうちの誰かとダメになっても次があるってなれば、またがんばろうって切り替えられる。逆にマッチングしてる人が誰もいなかったら、もういいや、やっぱり私はダメだってやる気が落ちちゃいますから」

相手の経歴に母親は難色を示したが両親に直談判

結婚相談所やマッチングアプリを通じて50人以上の男性と見合いやデートを重ねたが、成果は出なかった。あと一年つづけてダメなら結婚はあきらめよう、そんな心境で38歳を迎えたとき、マッチングアプリでキープしていた5人のうちのひとりの男性と対面することになった。相手は40歳のバツイチ（1回の離婚歴）で、川上さんは「三番手」にランク付けしていたが、実際に会ってみると思いのほか意気投合した。

「これといって突出したところはない人ですけど、話していて楽しかったんです。お互いにお酒や食べ歩きが好きで、彼のほうは料理などの家事も任せろって明るく言えるタイプ。バツイチのせいか女性を年齢で切ったり、子どもがほしいと押しつけるようなこともありません。2回目のデートで一緒にお酒を飲みに行って、自然な感情でこの人とつきあいたいなと思えました」

川上さんはすぐさまマッチングアプリをやめて男性との交際をはじめた。互いに結婚を意識するのに時間はかからず、双方の親にも報告をした。だが川上さんの母親は男性との結婚に難色を示し「マッチングアプリで出会った人は信用できない」、「バツイチの人なんて」と相変わらずの考えを押しつけてきた。

親世代にしたら無理からぬことかもしれないが、今度ばかりは川上さんもめげなかった。過去に恋愛関係だった人、それまでの婚活で出会った人とは違い、条件など抜きにして素直に惹かれる男性だ。母親の反対を押し切ってでも結婚したい、そんな強い気持ちになれたことに自分でも驚いた。

川上さんは男性を伴って帰省、両親との話し合いの場を持った。それまでの婚活で精神的に追い詰められていたこと。求めていた「好条件」よりも自然体でいられる相手のほうが幸せを実感できること。そんな気持ちを率直に伝え、男性も交えて話し合った。

「実際に会ってもらったら両親は彼の人柄を理解し、最終的には応援すると言ってくれました。私のほうも彼の家族とすっかり仲良しになってたびたび実家におじゃましたり、一緒に食事に出かけたりしています」

親の理想と違ったかたちでも…

男性と出会って8ヵ月、川上さんは間もなく入籍を予定している。ここに至るまでの婚活では、自分や母親の求める条件ありきで「お相手」探しに必死だったが、いざ選んだのはこれといって突出したところはないバツイチの人、しかもキープしたうちの三番手だった。

「今なら人は中身なんだと思えますけど、婚活中はそうじゃなかった。女性も男性も陳列棚に並んだ商品みたいで、製造年月日はいつ、価格はいくらって年齢や年収がシビアに選別される。いくら中身がよくても手に取ってもらえないまま、どんどん古びて売れ残る。私もそうだったし、ほかの人もそうでしょうけど、自分の人間性を無視されているような苦しさがつづきます」

それでも自身の母親をはじめとして、多くの親たちはその現実がわかっていないと川上さんは言う。もっとがんばれとけしかけたり、こんな人がいいと勝手な願望を押しつけたり、あなたの努力が足りないんだと責めたりもする。

親の知らないところで子どもは努力しているし、悩んだり、迷ったりしているのに、より傷つけるような真似をしてほしくない、それが川上さんの思いだ。

そんな彼女の5歳上の兄、かつて母親が見合いの場を設けたり、街コンに申し込んだりと代理婚活に必死だった兄は今も未婚のまま。川上さんの結婚で、2人の子どものうちのひとりは幸せを得ようとしているが、マッチングアプリやバツイチ男性という現実は、親の理想とはやはり違っていただろう。「完璧を求める」という母親は、思い描いたものとは別の結婚を決めた娘の先に、残る息子とどう向き合っていくのだろうか。

（石川 結貴／ノンフィクション出版）