お笑いタレントのヒロミが24日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。コメの平均価格が下がったことというニュースを受け、生産者は大丈夫か思いやった。全国スーパーの米の平均価格は3月9日から15日にかけて5キロ3980円と前週比33円下がった。5週連続の値下がりで、昨年8月以来、約7カ月ぶりに3000円台となった。

消費者目線でヒロミは、「お米が下がるのは、皆さん助かると思うのでいいんですけど」と切り出した。その後、「結果良くなってんのかなとか、大臣さんも考えてるとかいろいろ言ってましたけど、どうなってるのかなというのが思っているところで。根本が変わっているんですか。生産者が困らないんですかというのもちょっと思っているところですね」と供給する側にも目を向けた。

農水省によると、今年秋に収穫されるお米は玄米ベースで719万〜732万トン。需要量を最大約36万トン上回る見込みという。来年6月末の民間在庫量は最大271万トンと過去最大水準（適正量は180万〜200万トン）となる見通し。ただ、供給過多になって採算が合わないと生産者が生産量を縮小して、またいつコメ不足になるかは分からない。