犬の『目・表情』からわかる心理5つ

1.喜んでいる

犬の目がキラキラと輝くように見えたり、まるで笑っているかのように目を細めたりするとき、犬はうれしい気持ちや楽しい気持ちを表現しています。

飼い主さんが帰ってきて喜んでいるときや散歩をして楽しそうに歩いているとき、このような明るい表情を見せてくれることが多いのではないでしょうか？

目はパッチリと大きく開かれていることもあれば、人間の笑顔のように半月型に細められることもあります。

目の形だけでは判断がつかないかもしれませんが、口角を後ろに引いて軽く口を開けていたり、耳をペタッと下げたりする様子も見られます。

犬は飼い主さんの表情をよく観察していて、笑顔の真似もすることがあるといわれています。

2.期待している、甘えている

犬は目の動きや視線を使ってコミュニケーションを取る動物で、それを人に対しても求めることがあります。

飼い主さんの目をジーッと見つめたり、笑顔のような表情で近づいてきたりするときは、何かいいことが起こるのではないかと期待する気持ちがあるのかもしれません。

特に飼い主さんの目を見つめることで、おやつをもらったりなでてもらったりした経験のある犬は、期待を込めて視線を使うことが多くあります。

また、犬は上目遣いで甘えるように人を見つめることがあり、これは人間からの保護や愛情を受けるために目の周りの筋肉が発達したことによってできるようになったと考えられているものです。

3.安心している

目の周りに力が入っている様子が見られなかったりやや目を細めていたりするとき、犬はリラックスしていることが考えられます。

動物は不安や恐怖を感じて緊張していると、体はもちろん顔の筋肉にも力が入ってしまいます。

安心してリラックスしているときは筋肉がゆるむので、表情もとても柔らかくなります。口は少し開いているか緩く結ばれているでしょう。

4.怒っている

犬が怒っているとき、白目が見えるほど目を見開いたり、眉間に力が入って筋が入ったりする様子が見られます。

また、耳が前に来てピンと立ち、歯をむき出すような表情を見せることもあるでしょう。

歯をかみ合わせたまま口を大きく開いて牙（犬歯）を見せることもあれば、口をすぼめるようにして唸り声を上げることもあります。

また、攻撃的になっているときは相手から目をそらすことはせず、体の動きがあったとしても視線はそのままでいることがほとんどです。

怒っているときは首の後ろや背中の毛が逆立ったり、前のめりの体勢になったりするため、表情とあわせてよく観察しましょう。

5.不安を感じている

犬が不安や恐怖を感じているとき、頬や耳の付け根にグッと力が入り、表情がこわばって見えます。

リラックスしているときとは反対に、全身の筋肉に力が入ってしまうので口元を固く結び、表情も乏しくなってしまいます。

また、体や顔の動きが小さくなって、瞳だけを動かして周囲の様子を観察する様子も見られます。頭を低く下げたまま、上目遣いになることもあるでしょう。

犬の心理を判断する方法や注意点

犬は表情が豊かな動物なので、表情を見ることはその感情を知るための手助けとなるでしょう。

ただし、表情だけではしっかりと感情を読み取れないこともあるため、できるだけ全身の状態とあわせて判断するようにしてください。

笑顔のように見えても実は極度の緊張状態で見せる「ストレススマイル」と呼ばれる表情もあるように、一見同じ表情に見えても全く異なる感情を持っていることがあります。

そのため、表情だけでなく、しっぽの動きや体勢、歩き方などもしっかりと観察して、総合的に判断しましょう。

犬によって表情や動きのくせもあるので、日頃から愛犬の様子をよく観察して、その心情への理解を深めることが大切です。

まとめ

犬はアイコンタクトや表情を上手に使って、飼い主さんや周囲の人とコミュニケーションを取ります。

愛犬のコロコロと変わる表情を見ているのは、とても楽しく、愛らしいと感じるものですよね。

愛犬の気持ちをしっかりと理解できるように、ぜひ表情に注目して関係性づくりに役立ててくださいね。