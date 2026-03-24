「ヒレさんと！！！」樽美酒研二、“デート”ショット公開「羨まし過ぎちゃう」「何かありそうな予感」
ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは3月23日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】樽美酒研二のデートショット
コメントでは、「デートいいなぁ 今日も一日お疲れ様でした」「ヒレさんとデート 何かありそうな予感」「ヒレさんと！！！！」「ヒレさん人気だなぁ」「けんじさんとおデートなんて羨まし過ぎちゃうけど、もしかしたらまた新曲の作戦会議ですか」「また何か企んでるのかなぁ？」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】樽美酒研二のデートショット
「もしかしたらまた新曲の作戦会議ですか」樽美酒さんは「今日も一日お疲れ様でした」とつづり、公園へ出掛けた際の写真を1枚公開。樽美酒さんの背後には、ギタリストのYOSHIHIROさんと思われる人物が写っており、2人の楽しそうな“デート”の様子がうかがえます。また、桜が咲いているようにも見える公園で、充実した時間を過ごしたことが伝わってきます。
「行ってきました」自身のInstagramでプライベートショットもたびたび公開している樽美酒さん。10日には「行ってきました」と日本のプロ野球の試合を観戦した際の写真を2枚披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)