「阪神打線、ずるいわ」他球団ファン羨望のまなざし、注目の「左翼争い」若虎を追う即戦力ルーキー、右のロマン砲も
藤川監督がどんなタクトで選手の背中を押していくのか(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
阪神の充実の布陣が注目を集めている。
オープン戦全日程を終え、あとは3月27日の巨人との開幕戦を待つばかり。2リーグ制以降初となるリーグ連覇、先の常勝軍団に向けしっかり足場を固めていくシーズンともなる。
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先発陣では6人の枠におさまりきらない充実の布陣が話題を呼んでいるが、野手も負けてはいない。
何といってもWBCでも存在感を見せた左右の大砲、佐藤輝明、森下翔太に加え、安定の1、2番、近本光司、中野拓夢、大山悠輔とチームを支える主力5選手に加え、オープン戦で気を吐いたのは今季がプロ5年目となる中川勇斗だ。
オープン戦はクリーンアップも任されるなど15試合に出場、打率.310、2本塁打、7打点としっかり結果を残した。
また同じくプロ6年目の高寺望夢は14試合に出場、打率263、1本塁打、6打点とこちらもアピールを果たしたとあって、まずはこの2人が左翼争いの中心となっていきそうだ。
さらにルーキーたちも存在感を示している。ドラフト3位ルーキーの岡城快生も走攻守そろった選手として注目を集め、即戦力として見られているドラ1の立石正広はファームの試合で満塁弾を放つシーンもあるなど、着々と調整を進めている。
人材はまだまだいる。ファームでは現在4番を務める西純矢も控える。野手転向1年目にして非凡な打撃センスを披露、強肩でも知られ、順調に調整を重ねていけば、右の大砲候補、左翼争いに加わる逸材としても期待を集めていきそうだ。
捕手陣では育成から支配下に登録されたばかりの嶋村麟士朗もファームで現在打率.375、1本塁打、1打点（22日現在）と「打てる捕手」として先を見据える。
ラインアップを見ても2026年型チームはベテランと若手の伸びしろがうまくミックスされ充実の布陣が予想されるとあって、ファンの間からも「野手が黄金期だな」「立石君を早く上で見たい」「今の戦力なら阪神が1番上なのは明白」といった声とともに「阪神打線、ずるいわ」など、羨望のまなざしも向けられている。
開幕は宿敵のライバル、巨人とぶつかる。藤川阪神がどんな戦いぶりを見せてくれるのか。熱いシーズンとなりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]