届いた一報に「信じられないほどショックです…」ファンも“悲痛”　鈴木誠也に「しっかりと治して復帰してほしい」

WBCで負傷した鈴木誠也。開幕はILでスタートすることになる(C)Getty Images

カブスの鈴木誠也が開幕を負傷者リスト（IL）で迎えることが、現地時間3月23日に明らかになった。クレイグ・カウンセル監督が、地元放送局『Marquee Sports Network』のYouTube動画内で「セイヤ・スズキは負傷者リストで今季をスタートすることになる」とコメントしている。

【動画】二盗を試みた際に…鈴木誠也の負傷シーンを見る

鈴木はWBCの準々決勝・ベネズエラ戦の初回に二盗を試みた際にヘッドスライディングし、途中交代。後に右膝後十字靭帯の軽度損傷と診断されていた。

この一報にSNS上では「信じられないほどショックです…」「鈴木誠也選手しっかりと治して復帰してほしい」「誠也、悔しいだろうけど、しっかり治して戻ってきてね！」「めっちゃ残念だよ」「まずは、しっかり、ケガを治してほしいよね…」「ゆっくり治して完全復活待ってる！」と、復帰を願うファンの声が多く届けられた。

昨季は32本塁打、103打点をマークした31歳は、今季は2022年に結んだ5年契約の最終年となる。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]