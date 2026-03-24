庄司浩平、黒髪メガネ×スーツのビジュアル公開「めちゃくちゃかっこいい」「後輩役…似合いすぎ」 4月スタートのテレ朝ドラマで白洲迅の後輩役演じる
俳優の庄司浩平（26）が24日、自身のSNSを更新。白洲迅が主演し、桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（毎週金曜 後11：15 ※4月24日スタート）で白洲が演じる高坂葵の後輩・岩崎一樹役で出演することを報告し、黒髪メガネにスーツ姿でのビジュアルを公開した。
【写真】「後輩役…似合いすぎ」黒髪メガネ×スーツのビジュアル写真を公開した庄司浩平
テレビ東京の2025年7月期ドラマ『40までにしたい10のこと』では“茶髪×メガネ×スーツ”姿で主人公（風間俊介）の相手役を演じていたことも記憶に新しい庄司。投稿では、「白洲さんのラーメン談義に腹を空かせて撮影しております。許せない。とても良い兄さん」とちゃめっ気まじりに報告した。
また本作の公式SNSでもビジュアル写真が公開され、「《考えすぎ弟系後輩》岩崎一樹役に #庄司浩平 さん 【どん底系サレ夫】葵の後輩！ 【奔放系シタ妻】美月の不倫に怒り まっすぐな優しさで公私共に先輩を支えます」と役どころを紹介した。
うれしい報告にファンからは「めちゃくちゃかっこいい 嬉しい〜」「後輩役…似合いすぎですよね」「サプライズすぎるー」「あ、やっぱり後輩役嬉しい」「ビックリしすぎて、朝のルーティン忘れた」「メガネ系イケメンありがとう」「ビジュがよすぎる。楽しみです」「楽しみ！秋まで待てなかった」「白洲さんからのラーメンの誘惑 頑張って耐えてください笑」など、多くの反響が寄せられている。
本作は、国内累計1億ビューを超える大ヒットコミックを原作に、余命3ヶ月を宣告された夫が、妻の不倫を知り、愛する息子の未来を守るため復讐へと突き進んでいく姿を描く。ドラマ『ヤヌスの鏡』（2019年）以来、約7年ぶりの共演となる白洲と桜井が夫婦役を演じ、ドキドキ、ハラハラ、イライラ、そしてスカッとする感情が交錯する究極の心理戦を展開する。
【写真】「後輩役…似合いすぎ」黒髪メガネ×スーツのビジュアル写真を公開した庄司浩平
テレビ東京の2025年7月期ドラマ『40までにしたい10のこと』では“茶髪×メガネ×スーツ”姿で主人公（風間俊介）の相手役を演じていたことも記憶に新しい庄司。投稿では、「白洲さんのラーメン談義に腹を空かせて撮影しております。許せない。とても良い兄さん」とちゃめっ気まじりに報告した。
うれしい報告にファンからは「めちゃくちゃかっこいい 嬉しい〜」「後輩役…似合いすぎですよね」「サプライズすぎるー」「あ、やっぱり後輩役嬉しい」「ビックリしすぎて、朝のルーティン忘れた」「メガネ系イケメンありがとう」「ビジュがよすぎる。楽しみです」「楽しみ！秋まで待てなかった」「白洲さんからのラーメンの誘惑 頑張って耐えてください笑」など、多くの反響が寄せられている。
本作は、国内累計1億ビューを超える大ヒットコミックを原作に、余命3ヶ月を宣告された夫が、妻の不倫を知り、愛する息子の未来を守るため復讐へと突き進んでいく姿を描く。ドラマ『ヤヌスの鏡』（2019年）以来、約7年ぶりの共演となる白洲と桜井が夫婦役を演じ、ドキドキ、ハラハラ、イライラ、そしてスカッとする感情が交錯する究極の心理戦を展開する。