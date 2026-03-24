パンサー・尾形貴弘 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）が、23日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！』（毎週月曜　深1：58）にVTR出演。“体張る芸人”の覚悟を語った。

【写真】腕組み2ショット公開！ラブラブな尾形と妻・あいさん

　この日は「体を張る芸人の本音」と題し、「コンプラに縛られた令和のリアクション芸人・尾形　胸に秘めた思いを吠える」という内容で展開。番組冒頭に尾形は、「体張る系の芸人は、結構何％かあるからね、死ぬ確率」とその恐怖を伝え、「ホントにヤバい仕事の時は家族に電話しますもんね。遺言、遺言」とその覚悟を語った。

　これまでにあったロケでは、「南アフリカでライオンウォークでライオンと一緒に歩いたりとか、あとスカイダイビングとか」と、ヤバかったものを具体例を挙げて説明。なかでも恐怖だったのが、「マカオタワーとか。（展望台から）バンジーとかやるんですけど、そこから100メートルくらい電柱になってるんです。そこを登って、そのうえでパジャマから制服に着替えるっていう仕事があって。断りたかったけどやりましたもんね」と、“令和のリアクション芸人”として、その過酷な仕事もやり遂げたことを明かした。

　一方で、「自分が好きで（リアクション芸を）やってるんで、そこはブレずに。俺がやりたくてやってるんで、っていうことだけはわかってほしい」と言葉に力を込めた。

　同番組は、TVerで3月31日午前2時20分まで見逃し配信予定。