パンサー尾形、家族に「遺言」残しロケへ “令和のリアクション芸人”がやりたくなかった衝撃の仕事「断りたかったけど…」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）が、23日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！』（毎週月曜 深1：58）にVTR出演。“体張る芸人”の覚悟を語った。
【写真】腕組み2ショット公開！ラブラブな尾形と妻・あいさん
この日は「体を張る芸人の本音」と題し、「コンプラに縛られた令和のリアクション芸人・尾形 胸に秘めた思いを吠える」という内容で展開。番組冒頭に尾形は、「体張る系の芸人は、結構何％かあるからね、死ぬ確率」とその恐怖を伝え、「ホントにヤバい仕事の時は家族に電話しますもんね。遺言、遺言」とその覚悟を語った。
これまでにあったロケでは、「南アフリカでライオンウォークでライオンと一緒に歩いたりとか、あとスカイダイビングとか」と、ヤバかったものを具体例を挙げて説明。なかでも恐怖だったのが、「マカオタワーとか。（展望台から）バンジーとかやるんですけど、そこから100メートルくらい電柱になってるんです。そこを登って、そのうえでパジャマから制服に着替えるっていう仕事があって。断りたかったけどやりましたもんね」と、“令和のリアクション芸人”として、その過酷な仕事もやり遂げたことを明かした。
一方で、「自分が好きで（リアクション芸を）やってるんで、そこはブレずに。俺がやりたくてやってるんで、っていうことだけはわかってほしい」と言葉に力を込めた。
同番組は、TVerで3月31日午前2時20分まで見逃し配信予定。
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この日は「体を張る芸人の本音」と題し、「コンプラに縛られた令和のリアクション芸人・尾形 胸に秘めた思いを吠える」という内容で展開。番組冒頭に尾形は、「体張る系の芸人は、結構何％かあるからね、死ぬ確率」とその恐怖を伝え、「ホントにヤバい仕事の時は家族に電話しますもんね。遺言、遺言」とその覚悟を語った。
一方で、「自分が好きで（リアクション芸を）やってるんで、そこはブレずに。俺がやりたくてやってるんで、っていうことだけはわかってほしい」と言葉に力を込めた。
同番組は、TVerで3月31日午前2時20分まで見逃し配信予定。