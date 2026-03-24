アイドル出身女優キム・セジョン、BHエンタに移籍！俳優イ・ビョンホン設立事務所

歌手兼女優キム・セジョンが、BHエンターテインメントと専属契約を締結した。

3月24日、BHエンターテインメントは「優れた音楽と幅広い演技を見せる歌手兼女優のキム・セジョンを公式に迎え入れた」と専属契約のニュースを伝えた。

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去る2016年、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビューしたキム・セジョンは、ガールズグループgugudanの活動やソロアルバムを通じて、確固たる存在感を放ち、音楽の実力を伸ばしてきた。

安定したボーカルと多彩な音楽をもとに、ファン層を広げてきた彼女は、2025年末にシングル『Solar System』をリリースし、アーティストとしての地位を固めている。

女優としての活躍も目覚ましかった。キム・セジョンはドラマ『恋するレモネード』を皮切りに、多数の作品で主演級の活躍を繰り広げてきた。

ドラマ『悪霊狩猟団：カウンターズ』『社内お見合い』『今日のウェブトゥーン』をはじめ、2025年は時代劇『この川には月が流れる』（原題）で主演を務め、繊細な感情表現と幅広い演技で好評を博し、「2025 MBC演技大賞」で最優秀演技賞を受賞するなど、女優としても着実に成長し続けている。

（写真＝BHエンターテインメント）キム・セジョン

また、キム・セジョンはミュージカル『レッドブック』や演劇『テンプル』への出演など、舞台芸術にも絶えず挑戦し、幅広いジャンルをこなしている。2026年初めにはデビュー10周年記念ファンコンサートをソウルで成功裏に開催し、アジアの主要都市を含むグローバルツアーを行うなど、各国のファンと交流を続けている。

BHエンターテインメントの関係者は、「キム・セジョンは明るく健康的なエネルギーを基に、音楽と演技を行き来しながら多彩な魅力を放っているアーティストであり女優だ。作品ごとに自分ならではの色を加え、着実に演技の幅を拡張してきた彼女が、これから見せる新たな顔と挑戦を心から応援し、最も彼女らしい道を歩んでいけるよう、心強いパートナーになる」と伝えた。

なお、キム・セジョンが専属契約を結んだBHエンターテインメントは、俳優イ・ビョンホンらが設立した俳優専門のグローバルマネジメント会社だ。

◇キム・セジョン プロフィール

1996年8月28日生まれ。全羅北道出身。2016年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、I.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年のI.O.I解散後、ガールズグループgugudanのメンバーとしてデビュー。2020年のgugudan解散後は歌手や女優、タレントとして幅広い活動を見せている。2022年に放送されたドラマ『社内お見合い』で一躍話題になった。