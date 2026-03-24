元フジアナ高島彩＆加藤綾子、ランチ楽しむ笑顔の2ショットに反響「黄金コンビ」「相変わらず美しい」
【モデルプレス＝2026/03/24】元フジテレビでフリーアナウンサーの高島彩が3月22日、自身のInstagramを更新。同局時代の後輩でフリーアナウンサーの加藤綾子との2ショットを公開した。
【写真】「相変わらず美しい」元フジアナの2ショット
今回、高島は「春の日の一コマ」と紹介し、加藤と食事をしたことを報告。肩を寄せた笑顔の2ショットを添え「気づいたら、お店に残ってるお客さんは、私達だけでした」「加藤（いつもの呼び方）の笑い声は食欲増進、健康促進、いつも元気をもらいます」と親しい関係性がうかがえるエピソードを披露した。最後には「笑うって大切」としながら「時間足りなすぎたので、もう次のランチ計画中です」と明かしている。
23日には加藤も自身のInstagramに「時間が足りなさすぎる…彩さんとのランチ 相変わらず素敵でカッコよかった」とつづり、2ショットを投稿。「彩さんと会うといつも思う この気持ちのいい会話の流れ方何なんだろうって あとちょっと変な表現になりますが細胞が生き返る感じがするんですよね笑」と振り返り「会う度に感じていて 毎度どんな魔法を使っているのか気になってます 今度聞いてみよ！」とお茶目に記している。
フジテレビの看板アナウンサーとして活躍していた2人の貴重2ショットに、ファンからは「アヤパンとカトパンだ〜！」「最強で最高のコンビ」「おふたりとも相変わらず美しい」「素敵な関係」「眼福」「フジの黄金コンビがまた見れて嬉しい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「相変わらず美しい」元フジアナの2ショット
◆高島彩、加藤綾子とランチへ
今回、高島は「春の日の一コマ」と紹介し、加藤と食事をしたことを報告。肩を寄せた笑顔の2ショットを添え「気づいたら、お店に残ってるお客さんは、私達だけでした」「加藤（いつもの呼び方）の笑い声は食欲増進、健康促進、いつも元気をもらいます」と親しい関係性がうかがえるエピソードを披露した。最後には「笑うって大切」としながら「時間足りなすぎたので、もう次のランチ計画中です」と明かしている。
◆高島彩＆加藤綾子の2ショットに反響
フジテレビの看板アナウンサーとして活躍していた2人の貴重2ショットに、ファンからは「アヤパンとカトパンだ〜！」「最強で最高のコンビ」「おふたりとも相変わらず美しい」「素敵な関係」「眼福」「フジの黄金コンビがまた見れて嬉しい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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